ไม่รอด! ส.ฟุตบอลไทย ยัน ฟูโตชิ อิเคดะ ไขก๊อกอำลากุนซือทัพชบาแก้ว
หลังจากที่ “ชบาแก้ว” ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ทำผลงานจบอันดับ 4 ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน 2025 รายการ “อาเซียน วีเมนส์ เอ็มเอสไอจี เซเรนิตี้ คัพ 2025″ ที่เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 6-19 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งมีรายงานข่าวว่า ฟูโตชิ อิเคดะ กุนซือชาวญี่ปุ่นขอยุติบทบาทตำแหน่งเฮดโค้ช และเตรียมดึง “โค้ชหนึ่ง” หนึ่งฤทัย สระทองเวียน อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงไทย เข้ามาคุมทัพแทนนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ออกแถลงการณ์ขอบคุณ ฟูโตชิ อิเคดะ ในการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย หลังจากลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ระบุว่า ขอขอบคุณ ฟูโตชิ อิเคดะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ในความมุ่งมั่นและทุ่มเท ตลอดการปฎิบัติหน้าที่ด้วยดี หลังตัดสินใจยุติบทบาทการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอน เนื่องจากผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
สมาคมฯ ขออวยพรให้ อิเคดะตลอดจนทีมงานผู้ฝึกสอน ทั้งหมดประสบความสำเร็จในทุกเส้นทางนับจากนี้ โดยฝ่ายเทคนิค สมาคมฯ จะมีการพิจารณาหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ เข้ามาทำหน้าที่อย่างดีที่สุดต่อไป
ส่วนผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนกุนซือชาวญี่ปุ่นนั้น มีรายงานว่าจะเป็น “โค้ชหนึ่ง” หนึ่งฤทัย สระทองเวียน อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงไทย ที่เคยพาทีมฟุตบอลหญิงไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2 สมัย ในปี 2015 และ 2019 และมีดีกรีโปรไลเซนส์ ขยับจากหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ขึ้นมาทำหน้าที่ทีมชุดใหญ่ก่อน
โดยเป้าหมายสำคัญของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในปีนี้ คือการทวงแชมป์ฟุตบอลหญิง ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ซึ่งฟุตบอลหญิงไทยได้เหรียญทองครั้งสุดท้าย ต้องย้อนไปปี 2013 ที่ประเทศเมียนมา โดยฟุตบอลหญิงจะแข่งขันกันที่ จ.ชลบุรี