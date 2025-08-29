กาญจนบุรีมอบสิทธิเศษส่วนลดช่วงแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพ
จ.กาญจนบุรี มอบสิทธิพิเศษให้แก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ประชาชน และนักท่องเที่ยว ในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 ที่จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. แสดงบัตรประจำตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ (AD Card) หรือบัตรเข้าชม (แบบ Online และ Onsite) คิงส์คัพ ครั้งที่ 51 ณ กาญจนบุรี เพื่อรับสิทธิพิเศษ
2. ระยะเวลารับสิทธิพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1-9 กันยายน 2568 เท่านั้น
3. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ผู้ประกอบการ/ร้านค้า กำหนด
สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน
วันที่ 4 กันยายน 2568 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
16.00 น. อิรัก พบ ฮ่องกง
20.00 น. ไทย พบ ฟิจิ
วันที่ 7 กันยายน 2568 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
16.00 น. รอบชิงอันดับ 3
20.00 น. รอบชิงชนะเลิศ
ADVERTISMENT