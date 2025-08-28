เปิดโผ 20 โต๊ะเล็กทีมชาติไทย ยู16 เตรียมลุยเอเชี่ยนยูธเกมส์
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดย “บิ๊กป๋อม” นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ฝ่ายพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดฯ ประกาศรายชื่อ 20 นักฟุตซอลที่ผ่านการคัดตัวกับทีมฟุตซอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ภายใต้การคุมทัพของ เอลอย อลอนโซ่ กุนซือใหญ่ และ “โค้ชตั้ม” ภัฏ ศรีวิจิตร เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน โดยมี “บอสปืน” บัญชา หุ่นไทย ทำหน้าที่ผู้จัดการทีม สำหรับการเตรียมสู้ศึก เอเชียน ยูธ เกมส์ 2025 ที่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม 2568 โดยรายชื่อ 20 นักฟุตซอลที่ผ่านการคัดเลือกมีดังต่อไปนี้
ผู้รักษาประตู
1.เจนสัน สยาม จาคอบส์
2.ธนากร สาสงคราม
3.กรวิชณ์ สังข์ทองดี
ผู้เล่นแนวรับ
4.ธนภพ สุเนตร
5.ธนวรรธน์ ภู่วิภาดาวรรธน์
6.ณัฐพงษ์ โพธิกรพัฒน์
7.วชิรวิทย์ มนูญผล
ผู้เล่นริมเส้น
8.กรวิชญ์ ว่องการไถ่
9.เมธี ทั่งทอง
10.รุ่งตะวัน โททํา
11.นันธิวัฒน์ คํามุงคุณ
12.ณวัฒน์ พุ่มแก้ว
13.ธีรภัทร วงษ์กฤษณ์
14.นราวิชญ์ ศรีสุวรรณ
15.บุญฤทธิ์ เพ็ชรเทียม
ผู้เล่นทุกตำแหน่ง
16.จิรวัฒน์ สังข์โสม
ผู้เล่นริมเส้น และ หน้าเป้า
17.รัฐวิชญ์ ศรีรักษา
ผู้เล่นหน้าเป้า
18.ธาวิน ทานเจือ
19.อชิตะ ศรีจุ๋ย
20.ปุณโณ หวังศิลปคุณ
สำหรับผู้เล่นทั้ง 20 คนที่มีรายชื่อ จะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 2 กันยายน 2568 เวลา 09.00 น. ก่อนจะมีการเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมทีมต่อไป