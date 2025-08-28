ช้างศึก ยู23 ซ้อมต่อเนื่องเตรียมคัดชิงแชมป์เอเชีย เจะฮานาฟี-กษิดิ์เดชหวังโชว์ผลงานหลังติดทีมชาติ
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ยามาโอกะ ฮานาซากะ อคาเดมี 1 ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ลงฝึกซ้อมต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 2026 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน ที่ธรรมศาสตร์ สเตเดียม จังหวัดปทุมธานี
การฝึกซ้อมครั้งนี้ “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ยู23 เน้นไปที่การเพิ่มเติมคอนเซปต์การเล่นของทีมทั้งเกมรุกและเกมรับ รวมไปถึงการจบสกอร์ โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ก่อนการฝึกซ้อม เจะฮานาฟี มามะ กองหน้าทีมชาติไทย ยู23 จากสโมสรพีที ประจวบ เอฟซี กล่าวว่า รู้สึกดีใจและตื่นเต้นด้วยที่ได้ติดทีมชาติไทยครั้งแรกในชีวิต การติดทีมชาติไทยหนนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมาก ตัวเองเป็นเด็กต่างจังหวัด ไม่ค่อยมีอะไรมาก อยากพัฒนาตัวเอง และอยากให้น้องๆ 3 จังหวัดภาคใต้ มีความมุ่งมั่น เราสามารถติดทีมชาติไทยได้ แม้จะอยู่ต่างจังหวัด ตอนนี้พยายามปรับตัวกับโค้ชและเพื่อนร่วมทีม ถึงแม้ว่าเราจะยังมาไม่ครบแต่หวังว่าหากมาครบแล้วทีมจะดีขึ้นกว่านี้ ส่วนตัวตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากพาทีมเข้ารอบสุดท้ายให้ได้ ฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนทั้งต่างจังหวัดและในกรุงเทพฯมาชมมาเชียร์ทีมชาติไทยกันเยอะๆ
ด้านกษิดิ์เดช รุ่งกิจวัฒนานุกูล ผู้รักษาประตูทีมชาติไทย ยู23 จากสโมสรบางกอก เอฟซี กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่กลับมาติดทีมชาติไอีกครั้ง หลังจากที่ไม่ได้ติดมาหลายปี ส่วนตัวจะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ได้ดีที่สุด รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับโค้ชวัง และโค้ชพรรษา มีสัตย์ธรรม จะพยายามเรียนรู้จากทั้งสองโค้ชให้ได้มากที่สุด เพื่อต่อยอดพัฒนาตัวเองต่อไปให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
“ทีมของเรายังมีอีกหลายคนที่ติดภารกิจกับสโมสร แต่คนที่อยู่มีความมุ่งมั่นในการซ้อมเต็มที่ ส่วนตัวหวังว่าจะมีชื่อติดใน 23 คนสุดท้าย และจะพาทีมชาติไทย ยู23ไปเล่นรอบสุดท้ายให้ได้ ฝากแฟนๆ บอลชาวไทยช่วยกันเข้ามาให้กำลังใจพวกเรากันเยอะๆ” กษิดิ์เดชกล่าว
สำหรับทีมชาติไทย ยู23 จะเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนาม ยามาโอกะ ฮานาซากะ อคาเดมี 1 ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม และจะมีการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ 23 คน ก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก ต่อไป
โดยรายการดังกล่าว ทีมชาติไทย U23 อยู่กลุ่มเอฟ ร่วมกับมาเลเซีย, เลบานอน, มองโกเลีย