มอเตอร์เวย์ M81 เปิดใช้ฟรีวันนี้ รองรับแฟนบอลเชียร์คิงส์คัพ ที่กาญจนบุรี
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ประสานงานไปยังกรมทางหลวง ในการขอความอนุเคาะห์เปิดให้บริการฟรี ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (มอเตอร์เวย์ M81) เพื่ออำนวยความสะดวกแฟนบอลที่จะเดินทางไปเชียร์ทีมชาติไทย ในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ ครั้งที่ 51 ที่ จ.กาญจนบุรี
ล่าสุด กรมทางหลวง เตรียมเปิดให้บริการ มอเตอร์เวย์ M81 ระยะทาง 96 กม. ตลอดสาย โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2568 เวลา 15.00 น. ไปจนถึงวันพุธที่ 10 กันยายน 2568 เวลา 09.00 น. รวมทั้งสิ้น 13 วัน ซึ่งจะเปิดให้บริการเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ และกำหนดความเร็วไม่เกิน 80 กม.ต่อชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง และจะเปิดทั้งหมด 7 ด่าน ยกเว้นด่านศีรษะทอง
สำหรับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์ คัพ ครั้งที่ 51 เป็นการแข่งขันระดับ FIFA International ‘A’ Match และมีการนับคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้ง ในระดับ Tier 1 และถือเป็นการแข่งขันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีเงินรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศ 2,000,0000 บาท และทีมรองชนะเลิศ 1,000,000 บาท นอกจากนี้ทุกนัดจะนำเทคโนโลยี VAR ช่วยตัดสิน โดยจะเตะกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) ตามโปรแกรมดังนี้
รอบรองชนะเลิศ วันที่ 4 กันยายน 2568 เวลา 16.00 น. อิรัก พบ ฮ่องกง และเวลา 20.00 น. ทีมชาติไทย (เจ้าภาพ) พบ ฟิจิ ส่วนรอบชิงชนะเลิศ และชิงอันดับ 3 วันที่ 7 กันยายน 2568 เวลา 16.00 น. รอบชิงชนะเลิศ อันดับ 3 และเวลา 20.00 น. รอบชิงชนะเลิศ ถ่ายทอดสดทางช่อง 32, BG SPORTS และ True Visions Now