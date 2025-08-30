คัสตอม ดวล ชัยนาท จับสลาก ช้าง เอฟเอคัพ รอบคัดเลือก
น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ไทยลีก จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส, บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) และบริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จํากัด ร่วมกันจัดพิธีจับสลากฟุตบอลถ้วยรายการ “ช้าง เอฟเอคัพ 2025/26” รอบคัดเลือก โดยมีนายไพฤทธิ์ ต้านไพรี รองเลขาธิการฝ่ายจัดการแข่งขัน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมในงาน
สำหรับ การแข่งขันฟุตบอลช้าง เอฟเอ คัพ 2025/26 มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 96 ทีม โดยมาจากสโมสรบีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง จำนวน 16 ทีม, บีวายดี ซีล5 ลีกสอง จำนวน 14 ทีม, บีวายดี ดอลฟิน ลีกสาม จำนวน 39 ทีม, ไทยแลนด์ เซมิโปร ลีก จำนวน 11 ทีม และ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ ลีก จำนวน 16 ทีม
ซึ่งการแข่งขันในรอบแรก จะมีเพียงทีมระดับบีวายดี ซีล5 ลีกสอง, บีวายดี ดอลฟิน ลีกสาม, ไทยแลนด์ เซมิโปร ลีก และ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ ลีก รวมเป็น 80 ทีม ลงทำการแข่งขัน เพื่อหา 48 ทีม ที่จะผ่านเข้าสู่รอบ 64 ทีมสุดท้าย
ทำให้ในรอบแรกจะมีทีมที่ต้องลงทำการแข่งขัน 64 ทีม หรือ 32 คู่ โดยจะมี 16 ทีม ที่จะได้ผ่านเข้ารอบ 64 ทีมสุดท้าย แบบอัตโนมัติ
ผลการจับสลากประกบคู่ ช้าง เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบคัดเลือก มีดังนี้
ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด พบ แปดริ้ว ซิตี้
นครปฐม ยูไนเต็ด พบ ชาติตระการ ซิตี้
พราม แบงค็อก พบ สุรินทร์ ซิตี้
เอซีดีซี เอฟซี พบ สุรินทร์ดรา เอฟซี
พัทยา ยูไนเต็ด พบ บีเอฟบี พัทยา ซิตี้
พีเอสยู สุราษฎร์ธานี ซิตี้ พบ เอพีดี ยูไนเต็ด
สโมสรฟุตบอลราชประชา พบ บ้านค่าย ยูไนเต็ด
อุตรดิตถ์ เอฟซี พบ นครศรี ยูไนเต็ด
อยุธยา พีเค เอฟซี พบ นนทบุรี ยูไนเต็ด
เมืองแกลง ฟุตบอลคลับ พบ นาวิกโยธิน เอฟซี
ปัตตานี เอฟซี พบ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เอฟซี
นรา ยูไนเต็ด พบ บางกอก เอฟซี
เชียงใหม่ เอฟซี พบ อุดรบ้านจั่น ยูไนเต็ด
สมุทรสาคร ซิตี้ พบ ทัพหลวง ยูไนเต็ด
กรินทร์ ยูไนเต็ด พบ สมุทรสงคราม ซิตี้
ยูดี สุวรรณ เอฟซี พบ อุดร ยูไนเต็ด
สิงห์บุรี วอร์ริเออร์ พบ เชียงใหม่ ยูไนเต็ด
นครนายก เอฟซี พบ แพร่ เอฟซี
อินเตอร์ แบงค็อก พบ กำแพงเพชร เอฟซี
คัสตอม ยูไนเต็ด พบ ชัยนาท ฮอร์นบิล
ร้อยเอ็ด 2018 พบ ปทุมธานี เอฟซี
พิษณุโลก เอฟซี พบ ร้อยเอ็ด พีบี ยูไนเต็ด
สโมสรฟุตบอลราชนาวี พบ อุบลคิดส์ ซิตี้
เอ็นพียู นครพนม ยูไนเต็ด พบ ลพบุรี ซิตี้
ศรีราชา มาซา เจแปน เอฟซี พบ นครสวรรค์ สี่แคว ซิตี้
เอฟซี ยะลา พบ จันทบุรี เอฟซี
กันทรารมย์ ยูไนเต็ด พบ ขอนแก่น เอฟซี
ฟูเทร่า ยูไนเต็ด พบ หนองบัว พิชญ เอฟซี
เพชรบูรณ์ เอฟซี พบ บูรพา ยูไนเต็ด
ดีเชนติ ธนบุรีฟอเรสต์ เอฟซี พบ น้ำพอง ยูไนเต็ด
เมืองเลย ยูไนเต็ด พบ เกษตรศาสตร์ เอฟซี
สมุย ยูไนเต็ด พบ นครปฐม ซิตี้
โดยทุกคู่ทุกสนามจะทำการแข่งขัน ในวันที่ 24 กันยายน 2568
สำหรับทีม ที่จับสลากได้ผ่านเข้ารอบ 64 ทีม โดยอัตโนมัติ มีจำนวน 16 ทีม ประกอบด้วย วารินชำราบ เอฟซี, พิจิตร ยูไนเต็ด 2021, มหาสารคาม เอสดับบลิวแอล เอฟซี, วีอาร์เอ็น เมืองนนท์ เอฟซี, ขอนแก่น ยูไนเต็ด, โปลิศ เทโร เอฟซี, สระแก้ว บ้านแก้ง ยูไนเต็ด, มหาสารคาม เอสบีที เอฟซี, หนองคาย เอฟซี, สโมสรฟุตบอลกองเรือรบ, อุดรธานี ซิตี้, ร่มเกล้า ยูไนเต็ด, สิงห์ปทุมธานี เอฟซี, สุรินทร์ โขงชีมูล เอฟซี, ฉะเชิงเทรา ไฮ-เทค เอฟซี, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี และสโมสร จาก ไทยลีก 1 อีก 16 ทีม
สำหรับ การแข่งขันฟุตบอลรายการ ช้าง เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2025/26 ทีมชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 5,000,000 บาท พร้อมโควต้าเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอล รายการ เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก ส่วนทีมรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท