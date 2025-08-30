กวินทร์นำทัพ อดีตนายทวารร่วมตบเท้าอบรมโค้ช B ไลเซนส์
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ ผู้ฝึกสอน ที่ผ่านคุณสมบัติ เข้าร่วมการอบรม ผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC Goalkeeper B Coaching Certificate ที่จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับการอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายหลักคือเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้ฝึกสอน ระดับไทยลีก 2 และไทยลีก 3 โดยหลักสูตรระดับ AFC Goalkeeper B Coaching Certificate จะแบ่งการอบรมออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ระหว่างวันที่ 15 – 20 กันยายน 2568 (ช่วงที่ 1) ระหว่างวันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2568 (ช่วงที่ 2 ออนไลน์) และ ระหว่างวันที่ 12 – 17 มกราคม 2569 (ช่วงที่ 3) โดยผู้ฝึกสอน 24 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.นายวรวุฒิ สีทาพุฒ
2.นายประกอบสุข พึ่งกุล
3.นายสุมล กล้าครบ
4.นายไพศาล จันทร์ประเสริฐ
5.นายวรพจน์ สบายจิตต์
6.นายวิศณุศักดิ์ แก้วเรือง
7.นายสมเกียรติ ปัสสาจันทร์
8.นายมานัส ผายผัน
9.นายอุกฤษฎ์ ธีรจันทรานนท์
10.นายสุรัตน์ นาคชุมแสง
11.นายพรรษา มีสัตย์ธรรม
12.นายกวินทร์ ธรรมสัจจานันท์
13.นายวีระศักดิ์ อินทวงษ์
14.นายอนุกูล กันยายน
15.นายสรธร เกิดผล
16.นายนพดล สุขดี
17.นายชนาธิป เจริญศัสตรารักษ์
18.นายอัมรินทร์ เยาดำ
19.นางสาวสุกัญญา ช.เจริญยิ่ง
20.นายประสิทธิ์ น่วมศาลา
21.นายศุภณัฐ โอศิริ
22.นายปรมัต พรหมแก้ว
23.นายโกสินทร์ เหมบุตร
24.นายจักรกริช ธรรมแสน