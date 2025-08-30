ห้องเย็นท่าข้าม เตรียมเปิดบ้านรับ ธรรมศาสตร์ ศึกฟุตซอลลีกนัดที่ 18
ศึกฟุตซอล “MEA ฟุตซอลไทยลีก 2025” นัดที่ 18 ของฤดูกาล เตรียมฟาดแข้งกันในช่วงระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคมนี้
เริ่มด้วยคู่วันเสาร์ แบงค็อก บีทีเอส อันดับ 7 เปิดบ้านพบ แบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด อันดับ 4 เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
“อัศวินเมืองหลวง” เกมล่าสุด บุกไปเสมอ ราชภัฏเพชรบุรี 2-2 ทำให้ เลกสองชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 1 ฟอร์มถือว่าไม่ได้แย่ “โค้ชไก่” รัฐกิตติ์ วิจิตรสหวงศ์ เฮดโค้ช พร้อมส่ง พีระพล สัตย์ซื่อ ดาวซัลโวลีก, ธีร์ดนัย ยาเขียว และ ธนโชติ เสาะแสวง ลงเล่น
ส่วน “นักรบโจรสลัด” เกมล่าสุด เปิดบ้านชนะ เกษมบัณฑิต เอฟซี 2-0 ความพร้อมเกมนี้ “โค้ชมาร์รูเบ” กุนซือสเปน ต้องการ 3 คะแนน เพื่ออย่างน้อยรักษาระยะห่างกับอันดับ 3 อย่าง ธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน 4 แต้มเท่าเดิม เกมนี้พร้อมส่ง จุตินันท์ รักษาทรัพย์, คอสเตลินญ่า, ตาเลา, ธนวัตน์ เกิดบางระจัน, นาวิน รัตนวงศ์สวัสดิ์ ลงเล่น
การเจอกันในเลกแรก แบล็คเพิร์ล 2-2 แบงค็อก บีทีเอส
อีกคู่ในวันอาทิตย์ ห้องเย็นท่าข้าม อันดับ 2 พบ ธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน อันดับ 3 เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
“เทพพระชัย” เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่ม เอสแบค-นอร์ทกรุงเทพ ทีมรองบ๊วย 7-2 ผลงานในเลกสอง ชนะ 3 เสมอ 1 ยังไม่แพ้ใคร ตามหลังจ่าฝูง การท่าเรือ เอเอสเอ็ม เพียง 1 คะแนน เงื่อนไขชัดเจนคือต้องคว้า 3 คะแนนเต็มเพื่อรักษาเส้นทางลุ้นแชมป์ ความพร้อมเกมนี้ ธิอาโก้ นูเนส รัปป์ กุนซือใหญ่ชาวบราซิล จะไม่มี ไรอัน โกเมส ที่แยกทางกับทีมไปแล้ว ส่วนที่เหลือง วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ พ้นโทษแบนกลับมา เล่นร่วมกับ ณรงค์ศักดิ์ วิงวอน, สราวุท ผลาพฤกษ์, ฟาบริซิโอ้
ส่วน ธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน เกมล่าสุด เปิดบ้านถล่ม ราชนาวี 4-1 ทำให้ยังชนะทุกเกมในเลกที่ 2 เกมนี้ “โค้ชซี” ณัฐพล สุทธิโรจน์ กุนซือใหญ่ ยังมี อิกอร์ ดาวเตะฟอร์มแรง ยิง 8 ประตู จาก 3 เกมหลังสุดพร้อมลงเล่น ร่วมกับ จิรวัฒน์ สอนวิเชียร, วีรศักดิ์ ศรีไชย์
การเจอกันในเลกแรก ธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน 1-4 ห้องเย็นท่าข้าม
โปรแกรมถ่ายทอดสดคู่อื่นๆ
วันเสาร์ 30 สิงหาคม
เกษมบัณฑิต เอฟซี พบ การท่าเรือ เอเอสเอ็ม เวลา 15.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
ศรีนครินทรวิโรฒ ไอเมน่า พบ ราชภัฎเพชรบุรี เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Ball Thai 9
สุราษฎร์ธานี พบ วายเอฟเอ ศรีราชา เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม
นนทบุรี ฟุตซอลคลับ พบ ราชนาวี เวลา 15.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
เอสแบค-นอร์ทกรุงเทพ พบ บลูเวฟ ชลบุรี เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2