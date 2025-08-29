ชบาแก้วยู-16 พ่ายออสเตรเลีย 0-1 ได้รองแชมป์อาเซียน 2025
“ชบาแก้ว ยู-16” ทีมฟุตบอลหญิงไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี คว้ารองแชมป์อาเซียน หลังพ่ายให้กับ ออสเตรเลีย ในรอบชิงชนะเลิศ 0-1 ที่มานาฮัน สเตเดียม ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
โดยในรอบรองชนะเลิศ ทีมชาติไทย เอาชนะ เวียดนาม 3-1 ส่วนออสเตรเลีย ชนะ เจ้าภาพ อินโดนีเซีย 3-0
เกมนี้ “โค้ชมิ่ม” ธิดารัตน์ วิวาสุขุ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ส่งกำลังหลักลงสนามเช่นเดิม นำโดย พัธรมณฑ์ แสงตา กัปตันทีม, วิเวียน ดีเทอร์, ชาร์ล็อต แอลลารี่ และ อัญชิษฐา หอมตะโก
ครึ่งแรกทั้งสองทีมยังเสมอกันอยู่ 0-0 ก่อนที่ครึ่งหลัง ออสเตรเลีย ได้ประตูชัยจาก ธีโอโดรา จอย เอ็กเฮาเซีย นาทีที่ 50 ทำให้ทีมฟุตบอลหญิงไทย ยู-16 พ่ายให้กับออสเตรเลีย ได้รองแชมป์อาเซียน 2025 ไป
โดยหลังจากนี้ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จะเดินทางกลับทันที ซึ่งจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันที่ 30 สิงหาคม เวลา 19.30 น. และจะมีการประชุมเพื่อเตรียมแผนสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2568 ทีมชาติไทย อยู่กลุ่มเอฟ ร่วมกับ เติร์กเมนิสถาน และ เนปาล