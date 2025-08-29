ช้างป่าพังคาบ้าน โดนอยุธยาบุกถล่ม 4-1 ศึกบีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง
“ช้างป่าห้วยขาแข้ง” อุทัยธานี เอฟซี อยู่ในอาการโคม่าหลังเปิดบ้านพ่ายให้กับน้องใหม่อย่าง “นักรบอโยธยา” อยุธยา ยูไนเต็ด 1-4 ในการแข่งขันฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง ที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
ทั้งสองทีมเปิดฤดูกาลมายังไม่สามารถคว้าชัยชนะได้เลย ซึ่งครึ่งแรกต่างฝ่ายต่างยังจับจังหวะหาทางลุ้นประตูอยู่ แต่ก็ไม่ได้ลุ้นมากนัก ทำให้จบครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ 0-0
จากนั้นครึ่งหลังเป็นทีมเยือนที่รัวรวดเดียว 4 ประตูจากไคเก้ เลเมส นาทีที่ 66, ดีเอโก้ ซานโต๊ส นาทีที่ 70, เวโรจน์(ชนานันท์) ป้อมบุปผา นาทีที่ 74 และไคเก้ ทำประตูที่ 2 ในนาทีที่ 89 ก่อนที่ บรูโน่ เอนริเก้ ดา คุนญ่า จะมาตีไข่แตกให้เจ้าถิ่นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บได้
จบเกม อยุธยา บุกมาชนะ อุทัยธานี 4-1 เก็บชัยชนะนัดแรก มี 4 คะแนนจาก 3 นัด ส่วนอุทัยธานียังมีแค่ 1 แต้มเท่านั้นจาก 3 เกม