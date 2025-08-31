เปิดโผ 21 แข้งโต๊ะเล็กสาวไทย เก็บตัวฟิตเตรียมสู้ศึกฟุตซอลโลก-ซีเกมส์ 2025
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 21 นักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย เก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 2568 และฟุตซอลหญิงในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2568 ภายใต้การบริหารงานของ “บิ๊กป๋อม” นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด โดยมี “โค้ชโอ” ธนาธร สันทนาประสิทธิ์ เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน
สำหรับรายชื่อ 21 นักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย ดังนี้
ผู้รักษาประตู
1. ศศิประภา สุขเสน (กรุงเทพมหานคร)
2. หนึ่งฤทัย สรหงษ์ (การท่าเรือ ไอมาเน่ มศว สามชุก)
3. วรรณภา ผึ่งผดุง (เกษมบัณฑิต เอฟซี)
4. อาทิตย์ธนาธร บัวสองสี (การท่าเรือ ไอมาเน่ มศว สามชุก)
ผู้เล่นแนวรับ
5. หทัยชนก เทพคุณ (กรุงเทพมหานคร)
6. ณัฐมน อาจกล้า (แอคเซท ราชบุรี ฟุตซอลคลับ)
7. เพชรดาว ล้วนแก้ว (เกษมบัณฑิต เอฟซี)
8. พันวษา กิ่งทอง (เกษมบัณฑิต เอฟซี)
ผู้เล่นแนวรับและริมเส้น
9. ลลิดา ฉิมพะบุตร (สวนสุนันทา อินสไปร์ ทีสปอร์ต)
10. เจนิสตา นุนาบี (เกษมบัณฑิต เอฟซี)
11. ปทิตตา มูลโพธิ์ (บีจีซี บัณฑิตเอเซีย)
ผู้เล่นริมเส้น
12. เจนจิรา บุบผา (กรุงเทพมหานคร)
13. แสงรวี มีขำ(บีจีซี บัณฑิตเอเซีย)
14. ธนัญกรณ์ กันยา (เกษมบัณฑิต เอฟซี)
15. ศศิกานต์ ทองดี (เกษมบัณฑิต เอฟซี)
16. เสาวภา ตรางา (แอคเซท ราชบุรี ฟุตซอลคลับ)
17. น้ำทิพย์ นิลปานกัน (การท่าเรือ ไอมาเน่ มศว สามชุก)
ผู้เล่นหน้าเป้า
18. ดาริกา เพียรภายลุน (กรุงเทพมหานคร)
19. แพรพลอย หัวใจเพ็ชร (สวนสุนันทา อินสไปร์ ทีสปอร์ต)
20. อารียา แซ่เติ๋น (การท่าเรือ ไอมาเน่ มศว สามชุก)
21. สุชานาฏ นาคใหม่ (การท่าเรือ ไอมาเน่ มศว สามชุก)
ทั้งนี้ นักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยที่มีรายชื่อดังกล่าว จะเก็บตัวฝึกซ้อม ในวันที่ 1 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร FA Thailand
สำหรับการจับสลากในรอบแบ่งกลุ่มของการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 จะจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2568 ณ BGC Arts Center ใน Bonifacio Global City เมืองตากิก ประเทศฟิลิปปินส์