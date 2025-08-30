สิงห์คลองเตย บุกขย้ำ สิงห์ร่มเกล้า 5-1 ครองจ่าฝูงไร้พ่าย ศึกฟุตซอลไทยลีก 2025
MEA ฟุตซอลไทยลีก 2025 แมตซ์เดย์ 18 คู่แรกในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม ที่ยิมเนเซียม ชั้น 12 ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า “สิงห์ร่มเกล้า” เกษมบัณฑิต เอฟซี แพ้ “สิงห์คลองเตย” การท่าเรือ เอเอสเอ็ม 1-5
โดยการท่าเรือ เอเอสเอ็ม ได้จาก นาธาน เออนันโด นาทีที่ 4 , จิรสิน กิ้มเส้ง นาทีที่ 8 , ปัญญพนต์ พุ่มวิเศษ นาทีที่ 27 , มาร์กอส วินิซิอุส น.29 และสุทธิพร กลัดเจริญ นาทีที่ 35 ส่วน เกษมบัณฑิต เอฟซี ได้จาก ดุษฎี บุญมา นาทีที่ 24
ทำให้ การท่าเรือ เอเอสเอ็ม ยังคงนำเป็นจ่าฝูงแบบไร้พ่าย มี 48 แต้มจาก 18 นัด ส่วน เกษมบัณฑิต เอฟซี มี 18 แต้มจาก 18 นัด เท่าเดิม