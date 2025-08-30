ทรู แบงค็อก รัวท้ายเกม! แซงคว้าชัยเหนือ บีจี ปทุม 2-1 บิ๊กแมตช์ศึกไทยลีก
“แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด รัวท้ายเกมแซงเอาชนะ “เดอะแรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ในเกมบิ๊กเเมตช์ประจำสัปดาห์ของศึกฟุตบอลรายการ BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง (ไทยลีก 1) ที่ธรรมศาสตร์ สเตเดียม ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
เกมในครึ่งแรกทั้งสองทีมยังยิงกันไม่ได้ ทำให้ยังเสมอกันอยู่ 0-0 ก่อนเข้าสู่ครึ่งหลัง นาทีที่ 65 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ขึ้นเกมมาทางขวา ทาคากิ โอเสะ จ่ายตบเข้ากลางให้ เอกนิษฐ์ ปัญหา ซัดจ่อๆ หน้าประตูให้ทีมเยือนบุกมาขึ้นนำ 1-0
แต่นาทีที่ 87 จังหวะเตะมุมของทัพแข้งเทพ ปกเกล้า อนันต์เก็บตกจังหวะสอง ยิงแบบไม่จับ เป็นประตูให้แข้งเทพ ตีเสมอ 1-1 และนาทีที่ 90 จังหวะ มูห์เซ็น อัล กาสเซนี่ หลุดเดี่ยว ก่อนจะถวายพานให้ อิเลียส อัลฮาฟท์ ล็อกหนีก่อนหลังเเล้วยิงเสียบเสาเเรก เป็นประตูให้ทัพแข้งเทพ ออกนำ 2-1
จบเกม ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด แซงเอาชนะ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด แบบสุดมัน 2-1 เก็บเพิ่ม 3 แต้ม ทำให้ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด หลังลงเตะ 3 นัด มีอยู่ 7 แต้ม ส่วน บีจี ปทุม ยูไนเต็ด มีอยู่ 4 แต้ม
ด้านผลคู่อื่น นครราชสีมา เอฟซี แพ้ ราชบุรี เอฟซี 0-2 ลำพูน วอริเออร์ เสมอ ชลบุรี เอฟซี 2-2 และการท่าเรือ เอฟซี เสมอ ระยอง เอฟซี 1-1