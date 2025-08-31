บุรีรัมย์บุกชนะเชียงราย 2-1 เก็บชัย 3 นัดรวดนำจ่าฝูง
“ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์เก่า บุกเฉือนชัย “กว่างโซ้งมหาภัย” เชียงราย ยูไนเต็ด 2-1 ในการแข่งขันฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน ซิกส์ ลีก 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม เก็บชัย 3 นัดรวด
บุรีรัมย์ได้ประตูขึ้นนำในนาที 20 ศุภชัย ใจเด็ด ได้บอลที่กลางสนามลากบอลขึ้นหน้าไปทางขวา ก่อนจะจ่ายบอลให้ โรเบิร์ต ซูลจ์ ที่ยืนรออยู่หน้ากรอบเขตโทษ ทำชิ่งแทงบอลทะลุช่องคืนให้ ศุภชัย ใจเด็ด ที่วิ่งหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวา เปิดบอลไปหน้าปากประตู อภิรักษ์ วรวงษ์ ปัดบอลมาเข้าหัว โรเบิร์ต ซูลจ์ โหนโหม่งบอลเข้าประตูไป
นาทีที่ 33 เจ้าถิ่นตีเสมอ 1-1 เมื่ออิตสึกิ เอโนโมโตะ จ่ายบอลสั้นให้ ศนุกรานต์ ถิ่นจอม แทงบอลเร็วเข้าเขตโทษด้านซ้าย คาร์ลอส อิวรี่ วิ่งเข้าไปถึงบอลยิงด้วยขวาบอลพุ่งสวนผ่านตัว นีล เอเธอร์ริดจ์ ที่พยายามจะออกมาสกัดทางบอลเข้าประตูไป
ปราสาทสายฟ้าได้ประตูชัยในนาที 55 ปีเตอร์ ซูลจ์ ตัดบอลได้ด้านขวา ก่อนจะเลี้ยงเข้ากรอบเขตโทษหลอก 3 ผู้เล่นเจ้าถิ่น แล้วจ่ายไปตรงกลางให้ โรเบิร์ต ซูลจ์ ยิงไปติดบล็อก ปิยพล ผานิชกุล ก่อนที่บอลจะลอยไปเข้าทาง แซนดี วอลช์ วิ่งเข้าไปเจอบอลยิงตูมเดียวหายเข้าประตูไป
จบเกมบุรีรัมย์ชนะ 2-1 มี 9 คะแนนเต็มจากการลงสนาม 3 นัด รั้งตำแหน่งจ่าฝูงต่อไป ส่วนเชียงรายมี 4 คะแนนเท่าเดิม ในอันดับ 8
ผลคู่อื่นๆ
ประจวบ เอฟซี เสมอ สุโขทัย เอฟซี 0-0
เมืองทอง ยูไนเต็ด ชนะ พลังกาญจน์ เอฟซี 2-0