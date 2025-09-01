เสกสรรค์-คคนะ นำทัพ! แบโผ 23 แข้งช้างศึก U23 ตะลุยคัดเลือกศึกเอเชีย
เมื่อวันที่ 1 กันยายน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 23 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ชุดทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 2026 รอบคัดเลือก (2026 AFC U-23 Asian Cup qualification) ระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2568 ภายใต้การคุมทัพของ “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล
โดยรายชื่อ 23 นักเตะ ประกอบด้วย
ผู้รักษาประตู : ชมพัฒน์ บุญเลิศ สโมสรพัทยา ยูไนเต็ด, ณรงศักดิ์ เนื่องวงษา สโมสรอยุธยา ยูไนเต็ด, กษิดิ์เดช รุ่งกิจวัฒนานุกูล สโมสรบางกอก เอฟซี
กองหลัง : ภัทรพล ศึกษากิจ สโมสรสุโขทัย เอฟซี, พลเอก มณีกร สโมสรพีที ประจวบ เอฟซี, วาริส ชูทอง สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด, ชนภัช บัวพันธ์ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด, ชานนท์ ทำมา สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด, พิชิตชัย เศียรกระโทก สโมสรโปลิศ เทโร เอฟซี, สพล น้อยวงศ์ สโมสรโปลิศ เทโร เอฟซี, ธนชัย นาถธนกุล สโมสรนครศรี ยูไนเต็ด
กองกลาง : สิทธา บุญหล้า สโมสรการท่าเรือ เอฟซี, ชัยพล อดทน สโมสรสุโขทัย เอฟซี, เสกสรรค์ ราตรี สโมสรระยอง เอฟซี, คคนะ คำยก สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด, อิคลาส สันหรน สโมสรพีที ประจวบ เอฟซี, ธนกฤต โชติเมืองปัก สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, สงครามสมุทร น้ำผึ้ง สโมสรโปลิศ เทโร เอฟซี
กองหน้า : เจะฮานาฟี มามะ สโมสรพีที ประจวบ เอฟซี, สิรภพ วันดี สโมสรชลบุรี เอฟซี, ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย สโมสรหนองบัว พิชญ เอฟซี, ชวัลวิทย์ แซ่เล้า สโมสรพราม แบงค็อก และยศกร บูรพา สโมสร HOUGANG UNITED
โดยนักกีฬาทั้งหมดจะเดินทางมารายงานตัวและเข้าพัก ที่โรงแรม โนโวเทล ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ในวันที่ 1 กันยายน 2568 และจะทำการฝึกซ้อม เพื่อเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีต่อไป
การแข่งขันรายการดังกล่าว ทีมชาติไทย U23 อยู่กลุ่ม F ร่วมกับ มาเลเซีย, เลบานอน และ มองโกเลีย โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้
นัดแรก ไทย U23 พบ มองโกเลีย U23 วันที่ 3 กันยายน 2568 เวลา 19.30 น.
นัดที่สอง เลบานอน U23 พบ ไทย U23 วันที่ 6 กันยายน 2568 เวลา 19.30 น.
นัดที่สาม ไทย U23 พบ มาเลเซีย U23 วันที่ 9 กันยายน 2568 เวลา 19.30 น.
ทุกนัดเตะกันที่ธรรมศาสตร์ สเตเดียม ถ่ายทอดสด ทาง Thairath TV ช่อง 32, YouTube : BG Sports และ True Visions NOW
สำหรับการแข่งขันรายการนี้จะนำแชมป์กลุ่ม ทั้ง 11 กลุ่ม และอันดับ 2 ที่มีผลงานที่ดีที่สุด 4 จาก 11 กลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 2026 ที่จะทำการแข่งขันที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 7-25 มกราคม 2569 ต่อไป