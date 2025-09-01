ครบทุกทีมแล้ว! ได้ตัวแทน GLO Cup 2025 ภาคเหนือ เตรียมเดินหน้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน “GLO Cup 2025” รอบคัดเลือกภาคเหนือ ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ปิดฉากลงไปเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม โดยได้ตัวแทน 4 ทีม ในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และอีก 4 ทีมในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย
โดยผลในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รอบ 8 ทีมสุดท้าย ปรากฎว่า อะคาเดมี่ วชิราลัย ยูไนเต็ด ชนะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 8-0 โรงเรียนทวีเอสซีวิทยา ชนะ รถไฟลำปางจูเนียร์ 1-0 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ แพ้ งอบแดง FC 0-2 เจ้าขุน x ดอยเต่า แพ้ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ 0-3
ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบ 8 ทีมสุดท้าย โรงเรียนทวีเอสซีวิทยา แพ้ โรงเรียนจักรคำคณาทร 0-1 โรงเรียนกีฬาลำปาง A แพ้ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ 1-3 The Bees FA ชนะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1-0 Phitsanulok FA แพ้ โรงเรียนวชิราลัย 0-4
ขณะที่ตัวแทน GLO Star ที่จะได้ลุ้นคัดไปเก็บตัวที่อวิสป้า ฟุกุโอกะ รุ่นยู-13 ประจำภาคเหนือ ได้แก่ นภัส จันทร์อินทร์ (งอบแดง FC) นภัทร สาคร (อะคาเดมี่ วชิราลัย ยูไนเต็ด) ธนบดี ยังใจ (โรงเรียนทวีเอสซีวิทยา) อนุชิต ชิตสาท (โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์)
รุ่นยู-15 ได้แก่ วัศพล ราชรินทร์ (โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์) ศิริภากร คำหล้า (คริสต์ เอฟซี) สมบูรณ์ ชีพันดุง (โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์) อาสิก แสงคำ (คริสต์ เอฟซี)
ทั้งนี้ สำหรับการแข่งขัน GLO Cup 2025 รอบคัดเลือกทั้ง 7 ภูมิภาคได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย โดยรอบชิงแชมป์ประเทศไทย จะจัดระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน ที่สนามธูปะเตมีย์, สนามบางกะดี และสนามศุภชลาศัย เพื่อค้นหาแชมป์ประเทศไทยต่อไป