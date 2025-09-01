ช้างศึกรวมพล! เคลื่อนทัพบุกเมืองกาญจน์ เตรียมทำศึกคิงส์คัพ ครั้งที่ 51
ความเคลื่อนไหวทัพนักเตะ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย ซึ่งมีโปรแกรมสำคัญในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 ที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) จะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน
ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กันยายน มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือทีมชาติไทย พร้อมด้วย 22 นักเตะช้างศึก และสต๊าฟโค้ชทีมชาติไทย ได้มารวมตัวกันที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก กรุงเทพฯ
โดยทัพช้างศึกมาในลุคเสื้อ #คนไทยรักบอลไทย พร้อมเตรียมออกเดินทางด้วยรถบัสช้างศึก มุ่งหน้าสู่จ.กาญจนบุรี เตรียมลุยศึกชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 โดยที่ “ฟร้องซ์” ปรเมศย์ อาจวิไล กองหน้าจากสโมสรจูบิโล่ อิวาตะ ในศึกเจลีก 2 ประเทศญี่ปุ่น จะเดินทางมาสมทบกับทีมในวันที่ 2 กันยายนนี้ต่อไป
สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 ดังนี้ วันที่ 4 กันยายน 2568 เวลา 16.00 น. อิรัก พบ ฮ่องกง และเวลา 20.00 น. ทีมชาติไทย พบ ฟิจิ แข่งขันกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) ถ่ายทอดสดทางช่อง 32, TrueVisions NOW และ BG Sports ส่วนนัดชิงอันดับสาม และนัดชิงชนะเลิศ จะแข่งขันวันที่ 7 กันยายน 2568 เวลา 16.00 น. และ 20.00 น. ตามลำดับ