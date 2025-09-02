เคที ยูไนเต็ด คว้าแชมป์สนามคัดเลือกรอบสุดท้าย สิงห์ จูเนียร์ คัพ ที่ชลบุรี
รอบคัดเลือกสนามสุดท้าย ฟุตบอลเยาวชน 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รายการ “สิงห์ จูเนียร์ คัพ” ครั้งที่ 26 ที่ “สิงห์” ผนึกกำลัง 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศในการจัดการแข่งขัน โดยสนามที่ 10 ของการแข่งขันรอบคัดเลือก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม ที่ศรีราชา อารีน่า จ.ชลบุรี ภายใต้ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีทีมเข้าแข่งขันมากกว่า 100 ทีม
รอบชิงชนะเลิศสนามนี้ กลายเป็นการเจอกันเองของทีมจากกรุงเทพมหานคร ก่อนที่ เคที ยูไนเต็ด จะคว้าแชมป์ไปหลังชนะ บางกะปิ เอฟซี 3-0
นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันทักษะฟุตบอลเหมือนเช่นเคย โดยแชมป์ในสนามที่ 10 ประกอบด้วย เจ้าพ่อฟรีคิก ณัฏฐภาส กลิ่นเกษร จากทีม ลูกจอมพล, โกลมือกาว เหมรัศมิ์ แจ้งไพร จากทีม ท่าข้ามพิทยาคม เอ และ มิดฟิลด์สกิล กฤษณพัฒน์ เหมราช จากทีมพัทยา ยูไนเต็ด
“สิงห์ จูเนียร์ คัพ” ครั้งที่ 26 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย จะมีขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม ที่สนามบีจีพียู เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ คลอง 3 จ.ปทุมธานี ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย พร้อมทั้งกับโครงการคลินิกฟุตบอลให้กับเด็กๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะจากนักฟุตบอลระดับอาชีพ ที่จะมาเปิดประสบการณ์ในเล่นเตะฟุตบอลน้องเยาวชนอีกด้วย
โดย 10 ทีมสุดท้าย ที่จะแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยประกอบด้วย เทพศิรินทร์ เชียงใหม่, พิชญบัณฑิต, วชิราลัย, นาจานศึกษา, นนท์ประสิทธิ์วิทยา, โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท, กรุงเทพคริสเตียน เอ, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่, ศีขรภูมิพิสัย และ เคที ยูไน