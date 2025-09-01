เปิดโผโต๊ะเล็กช้างศึกเก็บตัวเตรียมบู๊รอบคัดเลือก ศึกเอเชีย
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 20 นักฟุตซอลชายทีมชาติไทย เพื่อเตรียมเก็บตัวฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 3-19 กันยายน ที่อาคาร FA Thailand ชั้น 2 สำหรับการเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันศึกเอเชียนคัพ 2026 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน ที่ยิมเนเซียม สนามกีฬากลาง จ.นนทบุรี
โดยทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทย เจ้าของอันดับ 11 ของโลก ภายใต้การบริหารงานของ “บิ๊กป๋อม” นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด โดยมี มิเกล โรดริโก้ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน ซึ่งทีมฟุตซอลไทยเป็นเจ้าภาพ ในกลุ่มบี ร่วมกับ เกาหลีใต้ , บาห์เรน และ บรูไน คัดเอาทีมแชมป์ของทั้ง 8 กลุ่ม และทีมอันดับ 2 ที่ดีที่สุด 7 ทีม ไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2569
สำหรับรายชื่อ 20 นักฟุตซอลชายทีมชาติไทย มีดังนี้
ผู้รักษาประตู
1.อรุษ เส็นบัตร สโมสร แบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด
2.นัทธพงศ์ หยีมะเหรบ สโมสร การท่าเรือ เอเอสเอ็ม
3.ภานุรัตน์ โอฬาร สโมสร ธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน
ผู้เล่นแนวรับ
4.อิทธิชา ประภาพันธ์ สโมสร การท่าเรือ เอเอสเอ็ม
5.รณชัย จูงวงษ์สุข สโมสร บลูเวฟ ชลบุรี
6.ธนโชติ เสาะแสวง สโมสร แบงค็อก บีทีเอส
ผู้เล่นแนวรับ/ริมเส้น
7.สราวุท ผลาพฤกษ์ สโมสร ห้องเย็นท่าข้าม
ผู้เล่นริมเส้น
8.อธิปพงศ์ มุ่นพลาย สโมสร ห้องเย็นท่าข้าม
9.ปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์ สโมสร บลูเวฟ ชลบุรี
10.อัมรินทร์ เอกาพันธ์ สโมสร ห้องเย็นท่าข้าม
11.ธรรพ์ณธร เหล็มเนียม สโมสร ราชภัฎเพชรบุรี
12.มินธาดา ภิรมย์อยู่ สโมสร ราชภัฎเพชรบุรี
13.เชาว์วาลา ศรีอาวุธ สโมสร ห้องเย็นท่าข้าม
14.อลงกรณ์ จันทร์พร สโมสร การท่าเรือ เอเอสเอ็ม
15.ธีระภัทร เหมือนศรี สโมสร แบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด
16.กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ สโมสร บลูเวฟ ชลบุรี
17.พิชยุตม์ กิตติภาณุวงศ์ สโมสร แบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด
ผู้เล่นแนวรุก
18.มูฮัมหมัด อุสมานมูซา สโมสร จิมบี คาร์ตาเกน่า / สเปน
19.วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ สโมสร ห้องเย็นท่าข้าม
20.อนันตชัย ปราบวงษา สโมสร การท่าเรือ เอเอสเอ็ม