12 ทีมร่วมศึก PEA U21 Youngster League 2025 เริ่มฟาดแข้ง 23 ก.ย.นี้
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยลีก จำกัด และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก เตรียมระเบิดศึกฟุตบอลไทยลีก ยู-21 ภายใต้ชื่อการแข่งขัน ‘PEA U21 Youngster League 2025’ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งได้มีเวทีสำหรับพัฒนาฝีเท้าต่อยอดสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพ และทีมชาติไทยในอนาคต โดยมี 12 สโมสร ร่วมฟาดแข้ง
1. หนองบัว พิชญ เอฟซี
2. บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
3. ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
4. การท่าเรือ เอฟซี
5. พัทยา ยูไนเต็ด
6. ชลบุรี เอฟซี
7. พลังกาญจน์ เอฟซี
8. อุทัยธานี เอฟซี
9. ราชบุรี เอฟซี
10. นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
11. เกษตรศาสตร์ เอฟซี
12. สุพรรณบุรี เอฟซี
สำหรับคุณสมบัติของผู้เล่น ต้องเป็นนักเตะอายุไม่เกิน 21 ปี (นับถึงปีที่สมัคร) ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น และเป็นนักกีฬาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสโมสรอื่นในการแข่งขันที่สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ จัดขึ้น
รูปแบบการแข่งขันจะแข่งขันแบบพบกันหมดจำนวน 1 เลก แข่งขันสัปดาห์ละ 6 คู่ ทั้งหมด 11 สัปดาห์ นำอันดับ 1-4 เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ประกบคู่แข่งแบบเหย้าเยือน และนำผู้ชนะจากรอบตัดเชือก มาแข่งกันต่อในรอบชิงชนะเลิศ แบบเหย้าเยือนเพื่อหาทีมแชมป์ต่อไป ซึ่งจะมีการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 72 นัด
PEA U21 Youngster League 2025 จะลงฟาดแข้งตั้งแต่ วันที่ 23 กันยายน 2568 – 24 ธันวาคม 2568 นี้ ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY และ Monomax