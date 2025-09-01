แข้งช้างศึกยกทัพถึงเมืองกาญจน์! กระแสสุดฟีเวอร์ แฟนบอลแห่ต้อนรับคึกคัก
ความเคลื่อนไหวทัพนักเตะ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย ซึ่งมีโปรแกรมสำคัญในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 ที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) จะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน โดยมี 4 ทีมเข้าร่วมแข่งขันได้แก่ “ช้างศึก” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ทีมอันดับ 102 ของโลก, อิรัก ทีมอันดับ 58 ของโลก, ทีมฮ่องกง อันดับ 147 ของโลก และฟิจิ ทีมอันดับ 150 ของโลก
ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กันยายน มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือทีมชาติไทย พร้อมด้วย 22 นักเตะช้างศึก และสต๊าฟโค้ชทีมชาติไทย ได้มารวมตัวกันที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก กรุงเทพฯ
โดยทัพช้างศึกมาในลุคเสื้อ คนไทยรักบอลไทย พร้อมเตรียมออกเดินทางด้วยรถบัสช้างศึก มุ่งหน้าสู่จ.กาญจนบุรี เตรียมลุยศึกชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 โดยที่ “ฟร้องซ์” ปรเมศย์ อาจวิไล กองหน้าจากสโมสรจูบิโล่ อิวาตะ ในศึกเจลีก 2 ประเทศญี่ปุ่น จะเดินทางมาสมทบกับทีมในวันที่ 2 กันยายนนี้ต่อไป
หลังจากเดินทางถึงจังหวัดกาญจนบุรี ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยได้เดินทางไปสักการะพระศาลหลักเมืองเพื่อเป็นศิริมงคลก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น ท่ามกลางชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่มารอกันอยู่เป็นจำนวนมาก
ก่อนที่ในช่วงเย็น มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่น จะนำนักกีฬาลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรก ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย โดยเป็นการซ้อมเบาๆ เพื่อให้นักเตะฟื้นฟูสภาพร่างกาย หลังจากกรำศึกในฟุตบอลลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 รอบรองชนะเลิศ วันที่ 4 กันยายน คู่แรก อิรัก พบ ฮ่องกง เวลา 16.30 น. และคู่สอง ไทย พบ ฟิจิ เวลา 20.00 น. ส่วนรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 7 กันยายน ผู้แพ้จากนัดแรก จะชิงอันดับ 3 ในเวลา 16.30 น. ส่วนผู้ชนะจะชิงแชมป์กันในเวลา 20.00 น.
นอกจากนี้ฟุตบอลคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 นับเป็นครั้งแรกที่มีเงินรางวัลให้ทีมชนะ 2,000,0000 บาท และ ทีมรองชนะเลิศ 1,000,000 บาท รวมถึงจะมีการใช้เทคโนโลยีวีเออาร์ทุกนัด