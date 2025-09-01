อิชิอิมั่นใจแข้งช้างศึกที่เลือกมาจะทำผลงานได้ดีในคิงส์คัพ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จ.กาญจนบุรี นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมครั้งแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 1-9 กันยายน ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย นำทัพนักเตะทั้ง 22 คนลงติวเข้ม ซึ่งจะขาดเพียงปรเมศย์ อาจวิไล นักเตะจากสโมสร จูบิโล่ อิวาตะ ในเจลีก ญี่ปุ่น ที่จะเดินทางมาสมทบกับทีมในวันที่ 2 กันยายนนี้ โดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและสร้างความสัมพันธ์ภายในทีม ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
อิชิอิกล่าวก่อนการฝึกซ้อมว่า ยังอธิบายบรรยากาศที่กาญจนบุรีได้ไม่มาก แต่ด้วยบรรยากาศ ถือว่าเป็นต่างจังหวัด และแตกต่างจากในกรุงเทพฯ ทำให้นักฟุตบอลมีสมาธิในการซ้อมเป็นอย่างดี ทุกครั้งจะพยายามเลือกนักเตะที่พูดเสมอว่าเป็นคนที่พร้อมจะมารับใช้ชาติ ในทัวร์นาเมนต์ต่างๆ และมั่นใจว่าทีมชุดนี้จะทำผลงานได้ดี จะพยายามเลือกคนที่ดีที่สุด ณ ปัจจุบัน
กุนซือทีมชาติไทยกล่าวอีกว่า สำหรับการเจอกับทีมชาติฟิจิ ในรอบรองชนะเลิศ อยากให้ลูกทีมพยายามต่อบอลและเล่นเกมรับค่อนข้างแน่น ไม่ว่าเราจะเจอกับใคร ทุกทีมต่างมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเสมอ เราจะพยายามเน้นเรื่องการเพรสซิ่ง ซึ่งคิดว่าเราทำได้ดี ด้วยเราเตะเวลา 2 ทุ่ม คิดว่าเรื่องความร้อนไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ส่วนฝนถ้าไม่ตกน่าจะเป็นเรื่องที่ดี ไม่ใช่แค่กับทีมเราแต่รวมถึงทีมอีกฝ่ายด้วย
“เสื้อคนไทยรักบอลไทย คุณคิดว่าผมใส่แล้วหล่อไหมล่ะ? ผมคิดว่ามันเรียบง่าย และดูเท่ดี โดยเฉพาะลายธงชาติ มันทำให้เท่ดี อยากให้ทุกคนใส่เหมือนกับผม” อิชิอิกล่าว
ด้านณัฐพงษ์ สายริยา กองหลังทีมชาติไทย จากสโมสรชลบุรี เอฟซี กล่าวว่า เป็นการติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรก รู้สึกภูมิใจ และดีใจมาก ตื่นเต้นมากๆค เซอร์ไพรส์มาก ไม่คิดว่าจะมีชื่อ ส่วนตัวอยากได้แชมป์ เป็นเป้าหมาย ไม่ต้องปรับตัวอะไรมาก เพราะเราได้เจอกันในลีกอยู่แล้ว ส่วนแฟนบอลที่มาต้อนรับอย่างดี ที่แห่กันไปตอนไหว้ที่ศาลหลักเมือง ฝากแฟนบอลชาวเมืองกาญจน์ และทั้งประเทศไทย ช่วยกันเชียร์ทีมชาติไทย ทางโค้ชได้เตรียมแผนไว้ทั้งหมดแล้ว ทุกคนจะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่
ขณะที่เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ ตัวรุกทีมชาติไทย จากสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด กล่าวว่า ถึงแม้จะเป็นแชมป์เก่า แต่เกมทั้งสองเกมที่ต้องเล่นต่างมีความยาก เราจะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อแฟนบอลและประเทศชาติ สภาพร่างกายตอนนี้สมบูรณ์เต็มร้อยไม่มีอาการอะไร ที่ผ่านมาได้ลงสนามต่อเนื่อง สภาพร่างกายไม่น่าห่วง ส่วนแทคติกคองโค้ชอิชิอิ เรารู้อยู่แล้วว่ากระชั้นชิด จะต้องเรียนรู้ให้เร็ว และพยายามปรับตัวกับเกมที่เราจะเจอ”
“จริงๆยังไม่ได้ทราบข้อมูลของฟิจิ ซึ่งจะมีการประชุมในช่วงหลังจากนี้ และมาดูแนวทางการเล่น เกมทีมชาติเราประมาทไม่ได้อยู่แล้วต้องทำเต็มที่ เล่นให้รัดกุมที่สุดเพื่อผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ฝากแฟนบอลชาวกาญจน์ และแฟนบอลชาวไทยเป็นกำลังให้ให้เรา ในวันที่ 4 กันยายน และเราจะพยายามเข้าชิงในวันที่ 7 ให้ได้เพื่อแฟนบอลของประเทศไทย” เจริญศักดิ์กล่าว
โปรแกรมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 มีดังนี้
วันที่ 4 กันยายน รอบรองชนะเลิศ
16.00 น. อิรัก พบ ฮ่องกง
20.00 น. ไทย พบ ฟิจิ
วันที่ 7 กันยายน
16.00 น. รอบชิงที่ 3
20.00 น. รอบชิงชนะเลิศ
ถ่ายทอดสดทาง : ไทยรัฐทีวี HD32, BG SPORTS และ True Visions Now