ครบ 23 แข้ง! ปรเมศย์ สมทบทัพช้างศึก เตรียมฟิตซ้อมสู้ศึกคิงส์คัพ ครั้งที่ 51
ความเคลื่อนไหวทัพนักเตะ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย ซึ่งมีโปรแกรมสำคัญในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 ที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) จะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน โดยมี 4 ทีมเข้าร่วมแข่งขันได้แก่ “ช้างศึก” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ทีมอันดับ 102 ของโลก, อิรัก ทีมอันดับ 58 ของโลก, ทีมฮ่องกง อันดับ 147 ของโลก และฟิจิ ทีมอันดับ 150 ของโลก
ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กันยายน “ฟร๊องซ์” ปรเมศย์ อาจวิไลศูนย์หน้าจากสโมสร จูบิโล อิวาตะ ในศึกเจลีก 2 ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางเข้าแคมป์สมทบกับทีมชาติไทย ที่ จ.กาญจนบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ทัพช้างศึกครบหน้า 23 คนแล้ว ก่อนจะเริ่มซ้อมกับทีมเป็นมื้อแรกในเย็นวันนี้
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 รอบรองชนะเลิศ วันที่ 4 กันยายน คู่แรก อิรัก พบ ฮ่องกง เวลา 16.30 น. และคู่สอง ไทย พบ ฟิจิ เวลา 20.00 น.
ส่วนรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 7 กันยายน ผู้แพ้จากนัดแรก จะชิงอันดับ 3 ในเวลา 16.30 น. ส่วนผู้ชนะจะชิงแชมป์กันในเวลา 20.00 น. ถ่ายทอดสดทางช่อง 32, BG SPORTS และ True Visions Now
นอกจากนี้ฟุตบอลคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 นับเป็นครั้งแรกที่มีเงินรางวัลให้ทีมชนะ 2,000,0000 บาท และ ทีมรองชนะเลิศ 1,000,000 บาท รวมถึงจะมีการใช้เทคโนโลยีวีเออาร์ทุกนัด