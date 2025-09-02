วอริกซ์ เปิดตัวชุดเกราะใหม่ช้างศึก คอนเซ็ปต์อโยธยา ประเดิมใช้ในศึกคิงส์คัพ
วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) เปิดตัวเจอร์ซีย์ทีมชาติไทยฤดูกาล 2025/26 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “อโยธยา” ถ่ายทอดพลังศรัทธา ความสามัคคี และเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทัพช้างศึกเตรียมประเดิมใช้งานในศึกคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 ที่กาญจนบุรี
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับสิทธิ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายชุดแข่งขันทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ ประกาศเปิดตัว ชุดแข่งขันทีมชาติไทยประจำฤดูกาล 2025/26 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “อโยธยา” ที่สะท้อนถึงพลังทางอารยธรรม ศรัทธา และจิตวิญญาณความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยทั้งชาติ
เจอร์ซีย์ทีมชาติไทยรุ่นใหม่ ได้รับแรงบันดาลใจจาก อารยธรรมแห่งอโยธยา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความเข้มแข็งและความเป็นหนึ่งเดียวของชาติ โดยออกแบบให้มีความทันสมัย สวมใส่ได้ทั้งในและนอกสนาม พร้อมสื่อถึง ความภักดี ความเสียสละ และพลังสามัคคี ผ่านการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ ทั้งหมด 6 คอลเลกชั่น 5 สี เปิดจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านทุกช่องทางการจัดจำหน่ายของวอริกซ์
จุดเด่นสำคัญของเจอร์ซีย์ในปีนี้คือการใช้ ลวดลาย “แก้วชิงดวง” มาตีความใหม่ในรูปแบบร่วมสมัย ถ่ายทอดความงดงาม ความประณีต และความหมายเชิงลึกของภูมิปัญญาไทย ลวดลายดังกล่าวไม่เพียงสะท้อนถึงความสวยงามทางศิลป์ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของพลังใจและความเชื่อมั่นที่พร้อมจะนำทีมชาติไทยก้าวสู่ความสำเร็จ
แบบที่ 1 ชุดแข่งขัน ที่มีคุณภาพระดับโลก ผลิตโดยใช้นวัตกรรมชูโรงอย่าง COMBA+ TECH ที่ทันสมัย เอกสิทธิ์เฉพาะของวอริกซ์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับชุดฟุตบอลทีมชาติและทีมสโมสรชื่อดังระดับโลก โดยเปิดให้แฟนบอลครอบครองได้แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ในราคา 2,490 บาท
แบบที่ 2 ชุดแข่งขันสำหรับแฟนบอล (Replica Version) ดีไซน์ทรง Slim Fit ผลิตโดยใช้นวัตกรรม COMBA + COOL แฟนบอลสามารถเป็นเจ้าของเสื้อแข่งขันเกรดเดียวกันกับนักเตะได้ ในราคา 1,290 บาท
แบบที่ 3 เสื้อเชียร์ทีมชาติไทย (Cheer Version) ถูกออกแบบให้เป็นเสื้อคอกลม แขนสั้น ทรง Slim fit ผลิตโดยใช้นวัตกรรม COMBA+ LITE และใช้เทคนิคการพิมพ์ นวัตกรรมถักทอรูปแบบ Jacquard ให้มีลวดลายแบบเดียวกันกับชุดแข่งขันสำหรับนักเตะ (Player Version) โลโก้วอริกซ์ และโลโก้ช้างศึกปรับแพทเทิร์นมาอยู่บริเวณกลางอกได้อย่างลงตัว พร้อมลวดลายดีไซน์ “แก้วชิงดวง” แบบโซ่ใหญ่ โดยเป็นรุ่นที่แฟนบอลชาวไทยทุกคนสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ ในราคา 399 บาท
สำหรับ เสื้อฟุตบอลทีมชาติไทย จะมีทั้งหมด 5 สี ประกอบด้วย สีน้ำเงินโคบอลต์ (The Cobalt of Sritandorn) ความเข้มแข็งและมั่นคง, สีแดงเรดไลท์ (The Red Light of Suriya) พลังและไฟแห่งชัยชนะ, สีขาวไอวอรี่ (The Glow Ivory of Veha) ความบริสุทธิ์และความหวัง, สีน้ำตาลโทป (The Shade Taupe of Phasuta) ความสงบและสมดุล และ สีเขียวไรส์กรีน (The Rise Green of Pruksa) การเติบโตและความยั่งยืน
โดยทัพนักเตะ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย ชุดใหญ่ จะประเดิมใช้สวมแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์ คัพ ครั้งที่ 51 ที่ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2568 ซึ่งมี 4 ชาติ เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย ทีมชาติไทย (เจ้าภาพ) อันดับ 102 ของโลก, อิรัก อันดับ 58 โลก, ฮ่องกง อันดับ 147 ของโลก และ ฟิจิ อันดับ 150 ของโลก ในช่วงฟีฟ่าเดย์