โพลเกษมบัณฑิตระบุแฟนบอลร้อยละ 38.55 เชื่อมั่นช้างศึกป้องกันแชมป์ลูกหนังคิงส์คัพ
จากการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 51ในวันที่ 4 และ 7 กันยายน 2568 ที่สนามกลีบบัว จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีทีมเข้าร่วม 4 ชาติประกอบด้วย ทีมชาติไทย ทีมชาติอิรัก ทีมชาติฮ่องกง และทีมชาติฟิจินั้น เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อนมุมมองของแฟนกีฬาและประชาชนทั่วไปในมิติที่เกี่ยวกับโอกาสและความสำเร็จของทีมชาติไทย KBU SPORT POLLโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) จึงสำรวจคิดเห็นเรื่อง “ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ 2025 กับโอกาสของทัพช้างศึก”
สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม -1 กันยายน 2568โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่สนใจข่าวสารทางการกีฬาและประชาชนทั่วไปซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 1,187 คนโดยแบ่งเป็นเพศชาย 601 คน คิดเป็นร้อยละ 50.63 เพศหญิง 394 คน คิดเป็นร้อยละ 33.19 LTBGTQIA+ 192 คน คิดเป็นร้อยละ16.18 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆโดยภาพรวมพบว่า
ความสนใจที่จะติดตามการแข่งขัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 86.02 สนใจ รองลงมาร้อยละ 7.10 ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 5.26 ไม่แน่นอนแล้วแต่โอกาส และร้อยละ 1.62 ไม่สนใจ
ความเชื่อมั่นที่มีต่อทีมชาติไทยกับโอกาสในการคว้าแชมป์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 38.55 เห็นว่ามีโอกาสค่อนข้างมาก รองลงมาร้อยละ 36.11 มีโอกาสมาก ร้อยละ 18.50 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 3.03 มีโอกาสค่อนข้างน้อย ร้อยละ 2.07 มีโอกาสน้อย และร้อยละ 1.74ไม่มีโอกาสเลย
ความพึงพอใจที่มีต่อศักยภาพของนักกีฬาที่ได้นับการคัดเลือกให้ร่วมทีม ส่วนใหญ่ร้อยละ 36.14 พึงพอใจระดับมาก รองลงมาร้อยละ 33.08 พึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ 19.66 ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 10.09 พึงพอใจระดับน้อย และร้อยละ 1.03 พึงพอใจระดับน้อยที่สุด
ทีมคู่แข่งขันที่น่าเกรงขามของทีมชาติไทย ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.43 อิรัก รองลงมาร้อยละ 16.80 ฮ่องกง และร้อยละ 14.77 ฟิจิ
ปัจจัยที่นำไปสู่โอกาสของความสำเร็จ ส่วนใหญ่ร้อยละ 28.50 ศักยภาพและความสามารถของนักกีฬา รองลงมาร้อยละ 25.09 ศักยภาพและความสามารถของหัวหน้าฝึกสอน ร้อยละ 24.66 ระยะเวลาในการเตรียมทีม ร้อยละ 13.11 สภาพแวดล้อมและการเตรียมการที่ดีของจังหวัดเจ้าภาพ ร้อยละ 7.01 แรงเชียร์จากแฟนกีฬา และอื่นๆร้อยละ 1.63