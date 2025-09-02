ส.ฟุตบอล ลงโทษปรับ ธเนศ เครือรัตน์ 2 หมื่น เหตุง้างมือตบหน้านักเตะขอนแก่น
คณะกรรมการพิจารณาวินัย และมารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ แถลงบทลงโทษเหตุการณ์ในการแข่งขันฟุตบอลรายการ บีวายดี ซีล ไฟว์ ลีกสอง หรือไทยลีก 2 ฤดูกาล 2025/26 คู่ระหว่าง ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด พบ ขอนแก่น ยูไนเต็ด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงพักครึ่ง ผู้ควบคุมการแข่งขัน ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด ว่า นายธเนศ เครือรัตน์ ที่ปรึกษาสโมสรศรีสะเกษ ยูไนเต็ด ได้เข้ามาแสดงความไม่พอใจต่อว่าผู้เล่นหมายเลข 16 ยศกร นาถสิทธิ์ สโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด และใช้มือตบมายังใบหน้า แต่ผู้เล่นได้เงยหัวหลบพร้อมจับแขนนายธเนศไว้ได้ทัน
โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมของสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด เห็นเหตุการณ์หลายคน จากนั้นเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ได้ช่วยกันผู้เล่นเข้าห้องพักไป และหลังจบการแข่งขันสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด ได้แจ้งว่าจะนำเรื่องนี้เข้าแจ้งความ และจะดำเนินการร้องเรียนฝ่ายจัดการแข่งขันต่อไป
สำหรับการแข่งขันนัดนี้มีผู้ชม 2,147 คน มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 10 นาย และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 30 คน โดยมี ร.ต.ท.กิตติ ปุนณศิริ ทำหน้าที่ SO สโมสร ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด
ผลพิจารณาโทษมีดังนี้
1.ลงโทษนายธเนศ เครือรัตน์ ที่ปรึกษาสโมสรศรีสะเกษ ยูไนเต็ด แสดงกิริยาก้าวร้าว มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 2.6 ถูกพักการทำหน้าที่ 2 นัด และปรับเงินตั้งแต่ 30,000 บาท แต่เนื่องจากเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก 2 จึงลงโทษปรับสองในสาม ปรับเงิน 20,000 บาท
2.ลงโทษสโมสรศรีสะเกษ ยูไนเต็ด จำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 5.3.18 (3) ปรับเงิน 10,000 บาท แต่เนื่องจากเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก 2 จึงลงโทษปรับสองในสาม ปรับเงิน 6,666 บาท
สำหรับระเบียบว่าด้วยการลงโทษ ดังนี้ ข้อ 2.6 กรณีด่าบุคคลใด ด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย หรือเยาะเย้ย ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือแสดงกิริยาก้าวร้าว ข่มขู่ เช่น การเหยียดผิวหรือเชื้อชาติบุคคลใดด้วยพฤติกรรมที่ชัดแจ้ง ทั้งภาษากาย ถูกพักการทำหน้าที่ 2 นัด และจะถูกปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 40,000 บาท หากเป็นการกระทำต่อเจ้าหน้าที่การแข่งขัน ให้พิจารณาเพิ่มโทษแต่ทั้งนี้โทษรวมที่จะได้รับต้องไม่เกินสองเท่า
ข้อ 5.3.18 ความบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัยในวันแข่งขัน 3.หากองค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้า มีข้อบกพร่องในระบบงานรักษาความปลอดภัย ที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน ในแต่ละรายการแข่งขัน จะถูกลงโทษปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท และ/หรือ ห้ามจัดการแข่งขันในฐานะทีมเหย้า 1 นัดเป็นอย่างน้อย จนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นให้ผ่านการรับรองจากฝ่ายจัดการแข่งขัน