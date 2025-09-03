ทีมชาติไทย U23 ประเดิมสวมชุดน้ำเงิน เผชิญหน้า มองโกเลีย ในศึกชิงแชมป์เอเชีย U23 รอบคัดเลือก
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ห้องประชุม ภายใน ธรรมศาสตร์ สเตเดียม ฝ่ายจัดการแข่งขัน จัดประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขัน ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก กลุ่ม เอฟ
การประชุมในครั้งนี้พูดถึงกฏ ระเบียบของ การแข่งขันที่ทุกทีมจะต้องปฏิบัติตาม โดยมีตัวแทนของทั้ง 4 ชาติ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการแข่งขัน และฝ่ายอื่นๆ เข้าร่วมประชุม
สรุปการประชุม
– ทีมชาติไทย จะสวมชุดสีน้ำเงิน ผู้รักษาประตู สีแดง ในเกมที่จะพบกับ มองโกเลีย
– ทีมชาติไทย จะสวมชุดสีน้ำเงิน ผู้รักษาประตู สีแดง ในเกมที่จะพบกับ เลบานอน
– ทีมชาติไทย จะสวมชุดขาว ผู้รักษาประตู สีเขียว ในเกมที่จะพบกับ มาเลเซีย
– การเปลี่ยนตัวจะสามารถทำได้ทั้งหมด 5 คน และเปลี่ยนได้ 3 ครั้งไม่รวมช่วงพักครึ่ง
– การแข่งขันจะไม่มีการนำเทคโนโลยีวีเออาร์มาใช้
– ในกรณีที่ผู้เล่นได้รับใบแดง จะถูกแบนจากการแข่งขันนัดต่อไป ทันที หรือหากได้รับใบเหลืองครบ 2 ใบจะถูกแบนในเกมนัดต่อไปทันที และจะมีการล้างใบเหลืองหลังจบการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
– หากมีสองทีมที่มีแต้มเท่ากัน จะดูที่ เฮด ทู เฮด ก่อนประตูได้เสีย
– การหาอันดับ 2 ที่ดีที่สุด จะวัดจากแต้ม ตามด้วยประตูได้เสีย โดยจะนำอันดับ 2 ที่ผลงานที่ดีที่สุด ทั้งหมด 4 ชาติ จาก 11 กลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้าย
– การแข่งขันรายการนี้ จะมีการนำกฏ กติกา ใหม่ตามที่ระบุไว้ในระเบียบของ IFAB ฤดูกาล 2025/26 มาใช้งานทันที อาทิ การถือบอลของผู้รักษประตู จะต้องไม่เกิน 8 วินาที มิฉะนั้นจะเสียลูกเตะมุมให้กับฝ่ายตรงข้ามทันที เป็นต้น
การแข่งขันรายการดังกล่าว ทีมชาติไทย U23 อยู่กลุ่ม F ร่วมกับ มาเลเซีย, เลบานอน และ มองโกเลีย โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้
ไทย U23 พบ มองโกเลีย U23
วันที่ 3 กันยายน 2568
เวลา 19.30 น.
ธรรมศาสตร์ สเตเดียม
เลบานอน U23 พบ ไทย U23
วันที่ 6 กันยายน 2568
เวลา 19.30 น.
ธรรมศาสตร์ สเตเดียม
ไทย U23 พบ มาเลเซีย U23
วันที่ 9 กันยายน 2568
เวลา 19.30 น.
ธรรมศาสตร์ สเตเดียม
ทุกนัดถ่ายทอดสด ทางช่อง 32, YouTube : BG Sports และ True Visions NOW
สำหรับการแข่งขันรายการนี้ จะนำแชมป์กลุ่ม ทั้ง 11 กลุ่ม และอันดับ 2 ที่มีผลงานที่ดีที่สุด 4 จาก 11 กลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 2026 ที่จะทำการแข่งขันที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 7-25 มกราคม 2569 ต่อไป