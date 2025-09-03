อิชิอิ ลั่นเก็บชัย 2 นัดรวดป้องกันแชมป์ คิงส์คัพ พร้อมจัดชุดที่ดีที่สุดดวลฟิจิ
การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 ที่สนามกีฬากลาง จังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) รอบรองชนะเลิศ ในวันที่ 4 กันยายน “ช้างศึก” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย อันดับ 102 ของโลก เตรียมพบกับ ฟิจิ อันดับ 150 ของโลก ในเวลา 20,00 น. ถ่ายทอดสดทาง ช่อง 32, ยูทูบ BG Sport และ ทรูวิชั่นส์ นาว อีกคู่เวลา 16.00 น. ทีมชาติอิรัก อันดับ 58 โลก พบ ฮ่องกง อันดับ 147 โลก
สำหรับทีมชาติไทย เป็นแชมป์เก่า และแชมป์ 16 สมัย หนนี้ มาซาทาดะ อิชิอิ นำทัพป้องกันแชมป์ หลังจากปีก่อนที่ จ.สงขลา อิชิอิ พาทีมไทยคว้าแชมป์
ความพร้อมก่อนเตะของทีมชาติไทย ภายใต้การคุมทีมของ มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าโค้ช เมื่อวันที่ 4 กันยายน ช่วงเย็นไปซ้อมที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เตรียมพร้อมก่อนดวลแข้ง
ก่อนหน้านั้น ได้มีการแถลงข่าว ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดย มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าโค้ชทีมชาติไทย กล่าวว่า สำหรับเป้าหมายของทีมชาติไทย คือ ชนะทั้ง 2 นัด เพื่อคว้าแชมป์
ส่วนเรื่องความกดดันในการป้องกันแชมป์นั้น อิชิอิ กล่าวว่า ในการทำงานทุกครั้ง ล้วนมีความกดดันทุกแมตช์ ไม่ใช่แค่ครั้งนี้ และจากที่ปีที่แล้ว ไทยเป็นแชมป์ มาครั้งนี้จะต้องพยายามป้องกันแชมป์ให้ได้ สภาพนักเตะทั้ง 23 คน ล้วนสมบูรณ์ ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ จะจัดนักเตะ 11 คนแรกชุดที่ดีที่สุดลงสนาม ส่วนการติดทีมชาติไทย ครั้งแรกใน 2 ปี ของ “นิว” ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ นั้น จริงๆ ก็ตามผลงานมาตลอด รู้ในศักยภาพเป็นอย่างดี
ด้าน “นิว” ฐิติพันธ์ กล่าวว่า ถ้วยคิงส์คัพ เป็นถ้วยที่เก่าแก่ ทีมชาติไทย ดังนั้น นัดแรกมุ่งมั่นจะคว้าชัยชนะให้ได้ ในเกมกับ ฟิจิ ดีใจที่กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในรอบ 2 ปี ช่วงการซ้อมที่ผ่านมา ก็พยายามทำความเข้าใจตามแนวทางของโค้ช
ฝั่ง เฮดโค้ชทีมชาติฟิจิ ราตู มาริกา โรดู กล่าวว่า มีความสุขมากที่ได้มาเล่นที่ไทย คนไทยทำให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านอีกหลัง การมาครั้งนี้ เหมือนเป็นตัวแทนของโซนโอเชียเนียด้วย สำหรับทีมฟิจิ อยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่าย หลังจากไม่ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก ได้เตรียมทีมมา 2 สัปดาห์ และได้ศึกษาทีมไทย เป็นทีมที่คุณภาพสูง ทั้งตัวนักเตะ และสไตล์การเล่น ศึกษาทีมไทยมา 5 เกม ต้องการมีเกมที่ดี