ช้างจัดให้! พาชลบุรี แชมป์จูเนียร์คัพ บุกรังโอลด์ แทรฟฟอร์ด สร้างแรงบันดาลใจ
“น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” นำทีมชลบุรี เอฟซี แชมป์ “Chang Junior Cup 2025” พร้อมรางวัลพิเศษ “Most Talented Player” และ “Chang Sportsmanship Awards“ เดินทางไปสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมยักษ์ใหญ่ของศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ถึงถิ่น
พร้อมพาเข้าชมสถานที่สำคัญของต่างๆ ของประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น ลอนดอน อาย, พระราชวังบักกิงแฮม, ทาวเวอร์ บริดจ์ และอีกมากมาย ซึ่งประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก “Chang Junior Cup 2025 Champions Trip to England” ในครั้งนี้ได้สร้างประสบการณ์อันล้ำค่าที่เงินหาซื้อไม่ได้ และสร้างแรงบันดาลใจด้านฟุตบอลให้น้องๆในการพัฒนา มุ่งมั่นฝึกซ้อม และผลักดันตนเองให้ก้าวสู่เป้าหมายที่วางไว้ในอาชีพฟุตบอล รวมถึงการเติบโตสู่การเป็นนักเตะอาชีพและทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย
สำหรับ “Chang Junior Cup 2025 Champions Trip to England” ได้เดินทางกลับประเทศไทยด้วยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ไฟลท์ EK370 โดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในวันที่ 3 กันยายน 2568 เวลา 18.30 น.