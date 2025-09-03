เฟ้นสุดยอดทีม! จับติ้วศึกลูกหนังเยาวชน GLO Cup 2025 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) นำโดย พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน “GLO Cup 2025” รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานฯ และมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย ในฐานะผู้จัดการแข่งขัน ที่สนามหญ้าเทียมข้างสนามศุภชลาศัยกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน
พ.ท.หนุน ศันสนาคม กล่าวว่า การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน GLO Cup 2025 คือการสร้างโอกาส และรากฐานที่มั่นคงให้กับวงการฟุตบอลไทยอย่างแท้จริง โดยการแข่งขันรอบคัดเลือกอันเข้มข้นตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา จากรอบคัดเลือก 7 ภูมิภาคทั่วประเทศ และมีทีมเข้าร่วมถึง 672 ทีม ทั้งรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ รวม 32 ทีมสุดแกร่งในแต่ละรุ่นจากทั่วประเทศ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมอันดับหนึ่งซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2568 นี้
“วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เราได้เดินทางมาถึงหมุดหมายสำคัญของ GLO Cup 2025 หลังจากได้สร้างสรรค์เวทีแห่งโอกาสให้กับเยาวชนกว่า 15,000 คนทั่วประเทศตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขนี้ไม่ใช่เพียงแค่จำนวนของผู้เข้าร่วม แต่คือความหวังและพลังของคนรุ่นใหม่ที่ใช้กีฬาเป็นสะพานเชื่อมสู่อนาคตที่สดใส และหลีกห่างจากสิ่งไม่ดีงามโดยเฉพาะปัญหาการพนัน ที่บั่นทอนศักยภาพของเยาวชน”
พ.ท.หนุน กล่าวอีกว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นอกจากภารกิจหลักในการจัดหารายได้เข้ารัฐ อีกด้านหนึ่งยังมุ่งเน้นในการดูแล ช่วยเหลือ และสร้างโอกาสให้สังคมไทย โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านกีฬา ซึ่งเป็นเครื่องมือทรงพลังที่จะช่วยหล่อหลอมทั้งร่างกายและจิตใจของเยาวชนให้แข็งแรง มีวินัย ความรับผิดชอบ และมีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของพลเมืองคุณภาพในอนาคต และโอกาสนี้ขอขอบคุณมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย ที่ร่วมมืออย่างเต็มที่ในการจัดการแข่งขันและคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพโดดเด่นเพื่อเข้าร่วมโครงการ GLO STAR ครั้งนี้
นอกจากการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเพื่อกำหนดเส้นทางสู่การเป็นสุดยอดทีมเยาวชนของประเทศทั้งรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีแล้ว ภายในงานได้มีการเปิดตัวถ้วยรางวัลประจำการแข่งขัน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุด เหรียญรางวัล รวมทั้งยังมีเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท ที่จะช่วยต่อยอดการพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป รวมทั้งไฮไลต์สำคัญของ GLO Cup 2025 คือการมอบโอกาสอันหาได้ยากให้กับเยาวชนที่โดดเด่น ด้วยการส่งไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 6 เดือน กับสโมสรอวิสป้า ฟุกุโอกะ ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญระดับตำนานทีมชาติไทยอย่าง “เดอะตุ๊ก” น.อ. ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน และทีมงานมืออาชีพจากมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย ซึ่งจะคัดเลือกเยาวชนฝีเท้าดีจากทั่วประเทศจนได้ 30 คนในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี เข้า GLO STAR CAMP ในช่วงเดือนตุลาคม 2568 เพื่อเก็บตัวและจะคัดเหลือเพียง 6 คนสุดท้าย (รุ่นละ 3 คน) เพื่อเป็นก้าวสำคัญสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต
“เดอะตุ๊ก” น.อ.ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย เปิดเผยว่า สำหรับรูปแบบ การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนั้น ทั้ง 32 ทีมจากสองรุ่นจะถูกแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีมในรอบแรก ซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมด เพื่อหา 2 ทีมที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่ม เข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป หลังจากนั้นจะเป็นการแข่งขันแบบน็อกเอาต์ จนถึงรอบชิงชนะเลิศ โดยรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี จะแข่งขันรอบแรกจนถึงรอบ 8 ทีมสุดท้ายที่สนามธูปะเตมีย์ ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จะแข่งขันที่สนามเทศบาลเมืองบางกะดี ซึ่งทั้งสองสนามจะใช้ในการแข่งขันระหว่างวันที่ 10-12 กันยายนนี้
ส่วนการแข่งขันรอบ 4 ทีมสุดท้ายจนถึงรอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันที่สนามศุภชลาศัย ในวันที่ 14 กันยายน 2568 เพื่อค้นหาสุดยอดทีมแชมป์ประเทศไทย การแข่งขัน GLO Cup 2025 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจะเป็นเวทีตัดสินว่าทีมใดจะเป็นสุดยอดทีมเยาวชนของประเทศในปีนี้ และดาวรุ่งคนใดจะได้รับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตสู่ดินแดนอาทิตย์อุทัยต่อไป
ผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันดังนี้