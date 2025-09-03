ปฏิวัติ ปลื้มชาวกาญจน์ต้อนรับอบอุ่น ยันเป้าหมายเดียวคือป้องกันแชมป์
“ช้างศึก” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ลงฝึกซ้อมที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์ คัพ ครั้งที่ 51 รอบรองชนะเลิศ พบกับ ทีมชาติฟิจิ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) ในวันที่ 4 กันยายนนี้
การฝึกซ้อมครั้งนี้ “มาซาทาดะ อิชิอิ” หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย นำทัพนักเตะทั้ง 23 คนลงติวเข้ม โดยเน้นไปที่การทบทวนแทคติกทั้งเกมรุกและเกมรับ รวมไปถึงจังหวะการเล่นลูกตั้งเตะ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ปฏิวัติ คำไหม ผู้รักษาประตูทีมชาติไทย จากสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด กล่าวว่า เรารวมตัวกันได้สองวันแล้วสภาพร่างกายทุกคนไม่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนตัวตั้งเป้าหมายอยากที่จะป้องกันแชมป์ให้ได้ และเชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมมีความคิดที่เหมือนกันและจะทำให้เต็มที่ด้วยครับ
“การมาเล่นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับการต้อนรับดีมาก แฟนบอลเข้ามาชมการฝึกซ้อมกันเต็มสนาม หวังว่าวันแข่งขันจะเต็มสนามเหมือนกันครับ ฟิจิมีจุดเด่นที่ลูกโต้กลับ พวกเขาพยายามเก็บบอลและหาจังหวะโต้กลับเร็วได้ดี เรามีเวลารวมตัวกันน้อยสิ่งสำคัญที่สุดคือการสื่อสารและพูดคุยกัน เพราะเราซ้อมแทคติกได้เพียงสองวันอาจจะยังไม่พอ”
“ผมเชื่อว่ากองหลังที่เข้ามาในชุดนี้มีฝีมืออยู่แล้ว เพียงแต่เราต้องปรับกันเรื่องการสื่อสาร ผมมั่นใจว่าทุกคนจะเล่นเต็มที่เพื่อทีมชาติไทยอยู่แล้ว อยากจะฝากถึงแฟนบอลชาวไทยและแฟนๆที่จังหวัดกาญจนบุรีมาให้กำลังใจพวกเราเยอะๆ ทุกคนมาที่นี่เพื่อป้องกันแชมป์ อยากให้ทุกคนเข้ามาส่งเสียงเชียร์กันเยอะๆ ครับ”