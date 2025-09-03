ช้างศึกหนุ่มกลัดมัน! ไล่ถล่มมองโกเลีย 6-0 ประเดิมศึกเอเชีย รอบคัดเลือก
“ช้างศึกหนุ่ม” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ถล่มเอาชนะ มองโกเลีย 6-0 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 2026 รอบคัดเลือก กลุ่มเอฟ นัดแรก ที่ธรรมศาสตร์ สเตเดียม เมื่อวันที่ 3 กันยายน
เกมนี้ “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน ส่งกำลังหลักจากชิงแชมป์อาเซียนลงสนามอย่างครบครัน นำโดย เสกสรรค์ ราตรี กัปตันทีม, สิทธา บุญหล้า และ ยศกร บูรพา เป็นหน้าเป้า
เริ่มเกมมาเพียง 2 นาที ไทย ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 เสกสรรค์ ราตรี จ่ายบอลมาให้ อิคลาส สันหรน พาบอลหลบแนวรับมองโกเลีย ก่อนยิงด้วยซ้ายในกรอบเขตโทษเข้าไป
ต่อมานาทีที่ 18 ไทย มาได้ประตูหนีห่างเป็น 2-0 อิคลาส สันหรน จ่ายบอลทะลุช่องมาให้ เสกสรรค์ ราตรี ที่เติมขึ้นมาแปรด้วยขวาจ่อๆเข้าประตูไป
จากนั้นนาทีที่ 39 ไทย มาได้บวกสกอร์เพิ่มเป็น 3-0 เสกสรรค์ ราตรี ได้ยิงไกลด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษ บอลพุ่งตุงตาข่ายเข้าไป เป็นประตูที่สองของเจ้าตัวในเกมนี้ และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลังนาทีที่ 57 ไทย มาได้ประตูทิ้งห่างเป็น 4-0 ยศกร บูรพา ยกบอลมาให้ เสกสรรค์ ราตรี ได้โหม่งบอลไปติดเซฟผู้รักษาประตูมองโกเลีย ก่อนตามซ้ำเข้าไป และเป็นแฮตทริกของตัวเองในเกมนี้
ถัดมานาทีที่ 69 ไทย มายิงประตูเพิ่มเป็น 5-0 ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย ตัวสำรอง เปิดบอลจากฝั่งซ้ายเข้ากรอบเขตโทษ มาถึง ยศกร บูรพา ได้ยิงไปติดเซฟผู้รักษาประตูมองโกเลีย ก่อนมาเข้าทาง ชวัลวิทย์ แซ่เล้า อีกหนึ่งตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมายิงเข้าไป
ก่อนที่นาที 82 ไทย มาบวกสกอร์เพิ่มเป็น 6-0 ชวัลวิทย์ แซ่เล้า พาบอลหลบผู้เล่นมองโกเลีย ก่อนจ่ายมาให้ ยศกร บูรพา ได้ยิงจ่อๆในกรอบเขตโทษเข้าประตูไป
จบเกม ทีมชาติไทย ยู-23 เอาชนะ มองโกเลีย ยู-23 ไปด้วยสกอร์ 6-0 ประเดิมสนามแต้ม ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก
โปรแกรมนัดต่อไปของ ทีมชาติไทย ยู-23 จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 2026 รอบคัดเลือก กลุ่มเอฟ นัดที่สอง พบกับ เลบานอน ยู-23 ที่ธรรมศาสตร์ สเตเดียม ในวันที่ 6 กันยายน 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสด ทางช่อง 32, YouTube : BG Sports และ True Visions NOW