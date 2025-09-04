ช้างศึกเตรียมเปิดศึกคิงส์คัพ ชนาธิป-สุภโชคพร้อมดวลฟิจิ เช็กช่องทางชมสดที่นี่!
“ช้างศึก” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดใหญ่ อันดับ 102 ของโลก เตรียมลงสนามทำศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 รอบรองชนะเลิศ พบกับ ฟิจิ ทีมอันดับ 150 ที่สนามกีฬากลาง จังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) ค่ำวันนี้ (4 กันยายน) เวลา 20.00 น. ถ่ายทอดสดทาง ช่อง 32, ยูทูบ BG Sport และ ทรูวิชั่นส์ นาว
สำหรับทีมชาติไทย เป็นแชมป์เก่า และแชมป์ 16 สมัย หนนี้ มาซาทาดะ อิชิอิ นำทัพป้องกันแชมป์ หลังจากปีก่อนที่ จ.สงขลา อิชิอิ พาทีมไทยคว้าแชมป์
ความพร้อมของทีมชาติไทยนั้น อิชิอิ ยืนยันว่านักเตะทุกคนฟิตสมบูรณ์ดี และจะจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามทุกตำแหน่ง ฉะนั้นน่าจะได้เห็น “กัปตันเจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ ออกสตาร์ตเป็นตัวจริงได้แน่นอน รวมถึงนิโคลัส มิคเกลสัน ที่น่าจะได้ออกสตาร์ตจากตำแหน่งแบ๊กซ้าย โดยมีศุภนันท์ บุรีรัตน์ เป็นแบ๊กขวา
ส่วนฟิตินั้น เคยคว้าอันดับ 3 ของศึกฟุตบอลโอเอฟซี เนชันส์คัพ หรือชิงแชมป์ระดับทวีปโอเชียเนีย มาแล้ว 2 ครั้ง โดยเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชจาก ร็อบ เชอร์แมน มาเป็น ราตู มาริกา โรดู
ทีมชุดนี้มีดาวเด่นคือ เตวิตา เวเรไนวาลู กัปตันทีม แถมยังมี เวลานี่ ราโซเรวา ดาวเตะวัย 17 ปีที่น่าจับตามองหลังติดทีมชาติฟิจิ ชุดใหญ่ครั้งแรก
11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทีมชาติไทย ระบบ 4-2-3-1
ผู้รักษาประตู ปฏิวัติ คำไหม
กองหลัง (จากขวาไปซ้าย) ศุภนันท์ บุรีรัตน์, ทรงวุฒิ ใคร่ครวญ, ศฤงคาร พรมสุภะ, นิโคลัส มิคเกลสัน
กองกลางตัวรับ พิธิวัตต์ สุขจิตธรรมกุล, วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ
กองกลางตัวรุก เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์, ชนาธิป สรงกระสินธ์, สุภโชค สารชาติ
กองหน้าตัวเป้า ศุภชัย ใจเด็ด
ช่องทางชมสด
ช่อง 32
Youtube BG Sport
ทรูวิชั่นส์ นาว