ช้างศึกU23 เร่งฟื้นฟูร่างกาย เตรียมดวลเลบานอน นัดสอง ศึกคัดเลือกชิงแชมป์เอเชีย
“ช้างศึกยู23” ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ลงฝึกซ้อมต่อเนื่อง ที่สนาม ภายในยามาโอกะ ฮานาซากะ อคาเดมี ประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กันยายน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก นัดที่สอง ที่จะพบกับ เลบานอน การฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกาย เป็นหลัก และมีอีกกลุ่มแยกซ้อมเพื่อรักษาสภาพร่างกาย
ชานนท์ ทำมา แนวรับจากสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด กล่าวว่า เกมกับมองโกเลียก็ถือเป็นเกมที่ดี ซึ่งเราสามารถเก็บชัยชนะได้ แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข อย่างเกมรับ ก็ต้องปรับปรุงหลายอย่าง การสื่อสาร และการเล่นเกมรับส่วนบุคคล
“ส่วนการได้เล่นกับ วาริส และชนภัช เราก็ซ้อมที่สโมสรด้วยกันมาอยู่แล้วก็ช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ ผมคิดว่าเลบานอน เขามีความแข็งแรงและความเร็ว ก็ต้องระวังพื้นที่หลังไลน์ ก็ฝากแฟนบอลชาวไทย ขอให้มาเชียร์เราเยอะๆ ทั้งในสนามและหน้าจอทีวีนะครับ”
ทีมชาติไทย U23 จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก กลุ่มเอฟ นัดที่สอง พบกับ เลบานอน ที่ ธรรมศาสตร์ สเตเดียม ในวันที่ 6 กันยายน 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ช่อง 32, YouTube : BG Sports และ True Visions NOW
สำหรับการแข่งขันรายการนี้จะนำแชมป์กลุ่ม ทั้ง 11 กลุ่ม และอันดับ 2 ที่มีผลงานที่ดีที่สุด 4 จาก 11 กลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 2026 ที่จะทำการแข่งขันที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 7-25 มกราคม 2569 ต่อไป