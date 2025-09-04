อิชิอิ ติงแข้งช้างศึกใช้โอกาสเปลือง ลุยวิเคราะห์อิรัก เตรียมป้องแชมป์คิงส์คัพ
หลังจากทัพนักเตะ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย ชุดใหญ่ เอาชนะ ฟิจิ 3-0 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 รอบรองชนะเลิศ ที่สนามกีฬากลาง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน โดยทีมไทยได้ประตูจาก เบนจามิน เดวิส, ธีรศักดิ์ เผยพิมาย และปรเมศย์ อาจวิไล ทำให้ทีมชาติไทย ดีกรีแชมป์เก่า ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ไปลุ้นป้องกันแชมป์พบกับ อิรัก อันดับ 58 ของโลก ในวันที่ 7 กันยายนนี้ เวลา 20.00 น.
หลังเกม มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือทีมชาติไทย เปิดเผยว่า ปัจจัยที่ชนะนัดนี้ ง่ายๆ คือทีมชาติไทยทำได้ดีกว่า ฟิจิ ซึ่งหลังจากนี้มีเวลา 2 วันที่ต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายนักเตะ
เมื่อถามว่าการที่ “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ ไม่ได้ลงนั้น มีอาการบาดเจ็บหรือไม่ อิชิอิ กล่าวว่า มีนักเตะหลายคนที่ไม่ฟิตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงไม่ส่งลงสนาม
อิชิอิ ยอมรับด้วยว่า หลังจบเกมได้ประชุมนักเตะ และบอกว่าวันนี้มีโอกาสมากมาย แต่ยิงได้ 3 ประตู เป็นงานที่ต้องแก้ไข เมื่อไปเจอรายการสำคัญในอนาคต เช่น ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก ถ้ามีโอกาสแล้วทำไม่ได้ จะเป็นปัญหา ช่วงแรกนักเตะเร่งเกมมากเกินไป ด้วยบรรยากาศ อยากทำผลงานให้แฟนๆ พอใจ ดังนั้นจึงพยายามบอกให้อย่างเร่งมากๆ
สำหรับเกมรอบชิงชนะเลิศ ทีมชาติไทย จะพบ อิรัก นั้น กุนซือซาวญี่ปุ่น กล่าวว่า ได้ดูเกมที่อิรัก เตะกับ ฮ่องกง ครึ่งแรกยังไม่ชัด แต่ชุดครึ่งหลังนั้น คาดว่าเป็นชุดที่อิรักจะใช้ในแมตช์ชิงชนะเลิศ ต้องวิเคราะห์อีกที มีเวลาในการศึกษา
อิชิอิ กล่าวด้วยว่า สำหรับการซ้อมของทีมชาติไทยนั้น ต้องขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้ระมัดระวังในเรื่องการนำเสนอคลิปการซ้อมที่นำไปเสนอ ซึ่งอาจเป็นการเปิดเผยแท็คติก
ทั้งนี้ การซ้อมของทีมชาติไทยนั้น จะเปิดให้สื่อมวลชนถ่ายได้ 15 นาที ส่วนแฟนบอลนั้น เปิดให้ชมตลอดการซ้อม