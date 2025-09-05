แข้งเทพคว้าโคโซวิช กองกลางทีมชาติมอนเตเนโกร เสริมทัพลุยถ้วยเอเชีย
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ขยับเสริมทัพก่อนลุยศึกใหญ่ ทั้งฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน และเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู 2025/26 ด้วยการคว้าตัว เนโบชา โคโซวิช มิดฟิลด์ประสบการณ์สูงทีมชาติมอนเตเนโกร มาร่วมทัพอย่างเป็นทางการ
เนโบชา โคโซวิช กองกลางวัย 30 ปี ผ่านประสบการณ์ค้าแข้งมาอย่างโชกโชนในลีกชั้นนำของยุโรป ทั้งเซอร์เบีย ฮังการี และคาซัคสถาน รวมถึงการลงสนามในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ยูโรป้าลีก และคอนเฟอเรนส์ลีก รวมแล้วกว่า 25 นัด นอกจากนี้ยังเคยเล่นในลีกจีนกับสโมสรเหมยโจว ฮัคก้า นานถึง 3 ฤดูกาล ก่อนย้ายไปอยู่กับอัลไท ทีมในดิวิชั่น 1 ของลีกซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นต้นสังกัดล่าสุด
ด้านผลงานกับทีมชาติมอนเตเนโกร เนโบชา โคโซวิช ผ่านการรับใช้ทีมชาติมอนเตเนโกรชุดใหญ่ไปแล้ว 34 นัด โดยลงเล่นเกมล่าสุดพบทีมชาติเบลเยียมเมื่อเดือนมิถุนายนในปีที่ผ่านมา นับเป็นนักเตะที่ยังคงมีบทบาทบนเวทีทีมชาติอย่างต่อเนื่อง
การมาของโคโซวิชครั้งนี้ จะมาช่วยเพิ่มมิติแดนกลางให้กับ “แข้งเทพ” โดยนับเป็นการเติมเต็มแดนกลางด้วยประสบการณ์ระดับทีมชาติและฟุตบอลยุโรป ที่จะช่วยยกระดับขุมกำลังของทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนและฟุตบอลถ้วยเอเชียอย่างรายการเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู 2025/26 ที่กำลังจะมาถึง