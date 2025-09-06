ส.ฟุตบอล จัดประชุมวิชาการ Football Medicine 360° ยกระดับมาตรฐานการแพทย์ลูกหนังไทย
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดโครงการประชุมวิชาการ “Football Medicine 360°: Elevating Care, Performance & Unity” ให้แก่แพทย์และนักกายภาพจากสโมสรของไทยลีกทั้งหมด 16 ทีมขึ้น ที่ห้องประชุม 7R1 โรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 5 กันยายน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ฟุตบอล ตั้งแต่การดูแลร่างกาย จิตใจ การฟื้นฟูสมรรถภาพ ไปจนถึงการรับมือเหตุฉุกเฉินในสนาม
ภายในการจัดประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขามาร่วมบรรยาย อาทิ น.อ. (พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ และที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ สายกิจกรรมพิเศษ บรรยายหัวข้อ The Football Athlete’s Journey : การเดินทางสู่ความสำเร็จของนักกีฬาฟุตบอล
น.ท.นพ.พรเทพ ม้ามณี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์, ด้านเวชศาสตร์การกีฬา เฉพาะทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่และเข่า โรงพยาบาลกรุงเทพ บรรยายหัวข้อ Optimizing Recovery and Nutrition for Peak Play : การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูและโภชนาการเพื่อศักยภาพสูงสุดในการแข่งขัน
นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา, อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บรรยายหัวข้อ Bridging the gap between medical and performance practice : การบูรณาการการแพทย์กับการพัฒนาสมรรถนะนักกีฬา
ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษก กรมสุขภาพจิต บรรยายหัวข้อ The Mental Game: Psychology’s Role in Football Success : บทบาทของจิตวิทยาในความสำเร็จของฟุตบอล
นพ.ภคภณ อิสรไกรศีล ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ด้านเวชศาสตร์กีฬา สถาบันเวชศาสตร์กีฬาและออกกำลังกาย (BASEM) โรงพยาบาลกรุงเทพ บรรยายหัวข้อ FIFA Emergency Action Plan : แนวทางการจัดการต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในฟุตบอลตามมาตรฐาน FIFA
สำหรับการประชุมครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการลูกหนังไทย ในการยกระดับมาตรฐานการแพทย์และการฟื้นฟูนักกีฬา เพื่อรองรับการแข่งขันทั้งในสโมสรและทีมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนและทบทวนองค์ความรู้ที่สำคัญในเวชศาสตร์ฟุตบอลครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจัดการเหตุฉุกเฉินในสนาม
นอกจากนี้ ยังถือเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมแพทย์และทีมกายภาพจากสโมสรฟุตบอลไทยลีก 1 ก่อนทำหน้าที่ในฤดูกาลแข่งขัน 2025-2026 ให้ได้มาตรฐานสูงสุด รวมถึงได้สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และกายภาพบำบัดในวงการฟุตบอลไทย ต่อไป