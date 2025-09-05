ทีมชาติไทย U23 ซ้อมเข้มเตรียมฟัดเลบานอน คคนะ-พลเอก ลั่นเก็บ 3 คะแนน
เมื่อวันที่ 5 กันยายน เวลา 17.30 น. ณ สนาม ภายในยามาโอกะ ฮานาซากะ อคาเดมี ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ลงทำการฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก นัดที่สอง ที่จะพบกับเลบานอน
เกมแรก ทีมชาติไทย U23 เอาชนะมองโกเลียมา 6-0 ส่วนเลบานอนชนะมาเลเซีย 1-0 การฝึกซ้อมครั้งนี้ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยเน้นไปที่การลงแทคติค ทั้งเกมรับและเกมรุก
ก่อนการฝึกซ้อม พลเอก มณีกร แบ๊กซ้ายจากพีที ประจวบ เอฟซี กล่าวว่า ได้ดูวิดีโอของเลบานอน คิดว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีความเร็ว แต่ก็เชื่อมั่นในทีมของเรา เชื่อว่าเราจะโฟกัสเกมรับของเราให้ดี เป้าหมายของเราเกมนี้ก็ต้องเป็นการเก็บ 3 แต้มอยู่แล้ว สภาพความพร้อมของทีม ตอนนี้ก็เตรียมตัวให้พร้อม ไม่มีใครบาดเจ็บ พยายามซ้อมอย่างหนัก
ด้าน คคนะ คำยก กองกลางจากเมืองทอง ยูไนเต็ด กล่าวว่า ตอนนี้พร้อมประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ในเรื่องของสภาพร่างกาย เกมแรกดีใจกับเพื่อนๆ ที่ช่วยกันเก็บ 3 แต้มได้ เรียกความมั่นใจ เป็นเรื่องที่ดีในเกมต่อไป พอได้เห็นเพื่อนเล่นนัดแรก ก็มีความกระหายอยากลงสนามบ้าง นัดต่อไปถ้าได้โอกาสก็จะลงไปทำให้เต็มที่ เกมนี้ก็ต้องชนะอย่างเดียวเพื่อเป็นแชมป์กลุ่ม
สำหรับทีมชาติไทย U23 จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก กลุ่มเอฟ นัดที่สอง พบกับเลบานอน ที่ธรรมศาสตร์ สเตเดียม ในวันที่ 6 กันยายน เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสด ทาง Thairath TV ช่อง 32, YouTube : BG Sports และ True Visions NOW
การแข่งขันรายการนี้จะนำแชมป์กลุ่ม ทั้ง 11 กลุ่ม และอันดับ 2 ที่มีผลงานที่ดีที่สุด 4 จาก 11 กลุ่ม ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 2026 ที่จะทำการแข่งขันที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 7-25 มกราคมปีหน้าต่อไป