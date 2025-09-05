ทีมชาติไทยซ้อมต่อเนื่อง เตรียมชิงอิรักศึกคิงส์คัพ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน เวลา 17.30 น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จังหวัดกาญจนบุรี ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ ครั้งที่ 51 รอบชิงชนะเลิศ พบกับทีมชาติอิรัก ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) ในวันที่ 7 กันยายนนี้
การฝึกซ้อมครั้งนี้ มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย นำทัพนักเตะทั้ง 23 คนลงติวเข้ม โดยเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายและแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับจากเกมที่ชนะ ฟิจิ 3-0 ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ก่อนการฝึกซ้อม ธีรศักดิ์ เผยพิมาย กองหน้าทีมชาติไทย จากสโมสรการท่าเรือ เอฟซี กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่พวกเราสามารถเก็บชัยชนะและได้เข้าชิงชนะเลิศ แต่อาจจะยังไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ ต้องกลับไปทำการบ้านกันอีกเยอะ ส่วนตัวดีใจที่ทำประตูได้แต่ควรที่จะได้มากกว่า 1 ลูก
ธีรศักดิ์กล่าวต่อว่า อิรักเป็นทีมที่แข็งแกร่ง เรารู้กันดีเพราะเคยเจอกันมาก่อน แต่เราน่าจะป้องกันแชมป์ได้ คิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกมาก สภาพร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะในลีกได้เล่นบ่อยกว่าทุกๆ ครั้ง เรายังไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากเพราะเมื่อคืนแต่ละคนกำลังพักผ่อน แต่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว เพราะแคมป์ที่ผ่านๆ มา ก็เป็นผู้เล่นชุดเดียวกันมาตลอด
“การจบสกอร์น่าจะเป็นจังหวะของแต่ละคน บางคนอาจจะคิดเยอะและกดดันจนใช้โอกาสเปลืองไปหน่อย การเจออิรักพวกเราจะทำอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันแชมป์ให้ได้ ฝากแฟนบอลทีมชาติไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้เราในวันที่ 7 กันยายนนี้ด้วยครับ ทุกคนจะทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันแชมป์ให้ได้ครับ” ธีรศักดิ์กล่าว
ขณะที่ เบนจามิน เดวิส กองกลางทีมชาติไทย จากสโมสรอุทัยธานี เอฟซี กล่าวว่า มีความสุขที่สามารถพาทีมคว้าชัยชนะได้และมีชื่อเป็นผู้ทำประตูด้วย แต่เราจะต้องเน้นย้ำให้ทุกคนมีสมาธิในระหว่างเกมให้มากขึ้น และปรับปรุงในเรื่องของความเฉียบขาดในการจบสกอร์ หวังว่าทุกคนจะทำเต็มที่และคว้าแชมป์ให้ได้ อิรักเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่เราต้องพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อที่จะร่วมกันต่อสู้และประสบความสำเร็จไปพร้อมกันให้ได้ เราจะต้องมีความสมดุลทั้งเกมรุกและเกมรับ โดยใช้จุดเด่นโจมตีในจุดอ่อนของอิรักให้ได้ ส่วนตัวจะพยายามทำเต็มที่และผลักดันตัวเองให้ได้รับโอกาสลงเล่น รวมถึงจะพยายามทำให้ทีมคว้าชัยชนะด้วย
“ผมเชื่อว่าความสามารถของเพื่อนร่วมทีมมีความเฉียบคมในการจบสกอร์ในการทำประตูอยู่แล้ว แต่เราจะต้องคว้าโอกาสนั้นและเปลี่ยนเป็นประตูให้ได้ เราจะต้องมีความรอบคอบมากขึ้นในจังหวะตัดสินใจยิงประตู เราจะต้องมีสมาธิในการเล่นร่วมกันและมีความอดทนเพื่อเล่นในแทคติกของทีมเราให้ได้ ขอบคุณแฟนบอลมากๆ ที่มาเชียร์ที่สนาม เจอกันในแมตช์หน้านะครับ” เบนจามินกล่าว
โปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ ครั้งที่ 51 รอบชิงชนะเลิศ พบกับอิรัก ทีมอันดับ 58 ของโลก ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) ในวันที่ 7 กันยายน เวลา 20.00 น. ถ่ายทอดสดทาง Thairath TV ช่อง 32, YouTube : BG Sports และ True Visions NOW