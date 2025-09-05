ประกาศรายชื่อ 44 เยาวชน ผ่านการคัดเลือกเก็บตัวโครงการค้นป่าหาชบาแก้ว
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 44 เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรม FIFA TDS Talent ID Women 2025 กับภารกิจ “ค้นป่าหาชบาแก้ว” เพื่อเฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่งสู่ฐานข้อมูลทีมชาติไทย หรือ หาช้างเผือกเข้าสู่ทีมชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เพื่อเป้าหมายในการไปฟุตบอลเยาวชนโลก รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
โดยที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ได้มีการลงพื้นที่ในโครงการดังกล่าวอย่างเข้มข้นในรอบภูมิภาคทั้ง 7 โซนที่ผ่านมา ถูกคัดเลือกโดยผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากการสเกาท์ฟอร์มนักกีฬากว่า 1,047 คน จนเหลือแข้งเยาวชนเพียง 44 คนสุดท้าย ซึ่งได้รับโอกาสเข้าคัดเลือกรอบประเทศต่อไป โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
เกศสิรินทร์ ทิพาบูลย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
พรนภัส พลับใหญ่ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
กนกวรรณ โควิชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
กัญญาพัชร ม่วงอ่อน โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
อมลวรรณ ซาน้อย โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
เพ็ญพิชชา พันตานุสนธิ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
ภัควลัญช์ ธรรมเสนา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
มายา วิมลธรรมกุล โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
อธิชา แต้มสกุล โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
สุพิชฌาย์ วาที โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
จันทิมา ยะอือ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
นภาพร ทองบ่อ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
วิชญาดา วนสินธุ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
กัญญาณัฐ สมทรง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซูซาน่า ก็เด็ม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
บุญญากร วงศ์สุวรรณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปวิชญาดา ยศถาวรีย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปาวา บุญมาก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศตพร ยศกรทอง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สุทธิกานต์ สุดคิด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สุภาวิตา ใจหวัง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชญาภา ธนูชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ณัชนก สะนีเล๊าะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
สุภัสสรา รัตนวรรณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ณิชชา โรจนะรัชต์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
ภัทรพร น้อยราช โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
มริสา ประทุมมา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
วรัญญา ศรีประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
หฤทัย วงศ์ปรีดาศิริ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
วริศรา ทางไธสง โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารจังหวัดนครราชสีมา (โตนดพิทยาคม)
ภัทราภรณ์ ตรีรัตน์ โรงเรียนจันทนภาคศึกษา
จิรัชญา มลาไลย์ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”
ฐิติรัตน์ สำโรง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
ธนภรณ์ สินสายรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
นัยน์กานต์ ประกอบผล โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
พราวนภา วิเศษชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
ลัลนัญดา ต้นบุญ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
วรินทร ดีรักษา โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
นันทิยา มีโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1
ริณรดา ชุ่มทะโชติ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1
หนึ่งฤทัย เขียวเหลือง โรงเรียนนาถะศาสตร์
นัชชา บุญนิมิต โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
มรกต สุชิรณวงษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น
มุจิรา บรูม Stelly’s Secondary School
สำหรับนักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว จะได้เข้าแคมป์ติวเข้ม และร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่าง ๆ จากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดยการคัดเลือกจะไม่เน้นไปที่ผลการแข่งขัน แต่จะเน้นให้นักกีฬาทุกคนได้เล่นฟุตบอลและแสดงศักยภาพออกมาอย่างดีที่สุด เพื่อให้ทีมผู้ฝึกสอนเยาวชนทีมชาติ ได้เห็นฟอร์มการเล่นอย่างเต็มที่
กำหนดการการคัดเลือก 44 เยาวชนรอบสุดท้าย มีดังนี้
วันอาทิตย์ ที่ 7 กันยายน เวลา 10.30 น. ประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมก่อนการคัดเลือกรอบสุดท้ายระหว่างทีมงานฝ่ายเทคนิคสมาคมฯและนักกีฬาผู้ผ่านการคัดเลือก
วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน – วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน เก็บตัว ณ Pattana Resort Sports จังหวัดชลบุรี
ทางทีมงานผู้ฝึกสอนประจำภาค ทำการส่ง QR Code แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกลุ่มประสานงานการคัดเลือกรอบสุดท้าย เพื่อแจ้งรายละเอียดและกำหนดการต่างๆ
หมายเหตุ : นักกีฬาที่ไม่มีรายชื่อจะได้รับการติดตามเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่อๆ ไป
