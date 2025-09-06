อิชิอิ ไม่หวั่นอันดับโลกต่ำกว่า หวังปราบอิรักป้องกันแชมป์คิงส์คัพ
ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 จัดงานแถลงความพร้อมก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศ และชิงอันดับสาม ที่ห้องแถลงข่าวสนามกีฬากลางจ.กาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) เมื่อวันที่ 5 กันยายน
มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือทีมชาติไทย ชาวญี่ปุ่น กล่าวว่า อันดับแรกขอบคุณอิรักที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ส่วนตัวเคยเจอกับเกรแฮม อาร์โนลด์ สมัยเล่นในเจลีกมาก่อน รู้แนวทางการเล่นดี รวมถึงเรบิน ซูลาก้า ที่ร่วมงานกันสมัยอยู่บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ก็คุ้นเคยดี อิรักที่มีอันดับโลกสูงกว่าไทย เราต้องการเอาชนะให้ได้ ดังนั้นเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกแน่นอน
เมื่อถามถึงสถิติที่ไทยไม่ชนะอิรักเลย 5 เกมหลังสุดนั้น กุนซือชาวญี่ปุ่น กล่าวว่า เราไม่ได้สนใจตรงนี้ มองแค่ปัจจุบันมากกว่า แน่นอนว่าอิรักเป็นทีมที่มีเกมรุกดีมาก เราต้องมองที่ตัวเราเองว่าจะจัดการเกมรับเมื่อเพื่อรับมือกับอิรักอย่างไร
“สภาพทีมตอนนี้ไม่มีใครบาดเจ็บ สุดท้ายเราต้องประเมินอีกครั้งว่าจะส่งใครลง 11 ตัวแรก หรือจะเก็บใครไว้สำรองเพื่อเปลี่ยนเกม เราเตรียมความพร้อมทั้งหมดหากเกิดสถานการณ์ที่เสมอแล้วต้องยิงจุดโทษด้วย”
ส่วนณัฐพงษ์ สายริยา กล่าวว่า เราพร้อมแล้วที่จะเจอกับอิรักแน่นอนว่าเราคาดหวังถึงชัยชนะและต้องการเก็บถ้วยพระราชทานไว้ในประเทศไทยให้ได้อีกครั้ง ส่วนการที่คนมองว่าเกมรับของทีมชาติไทยชุดนี้ไม่ดีเท่ากับที่ผ่านมา แต่ว่าเรามีการเตรียมทุกอย่างเพื่อรับมือกับอิรัก
ด้าน เกรแฮม อาร์โนลด์ กุนซืออิรัก กล่าวว่า ขอบคุณประเทศไทยที่ต้อนรับอย่างดี เราจะมีเกมพบกับอินโดนีเซียในฟุตบอลโลก คัดเลือก ซึ่งอินโดนีเซียมีอันโลกใกล้เคียงกับไทยมีสไตล์การเล่นคล้ายๆ กัน ดังนั้นเกมที่จะพบกับไทยนั้นจะเป็นเกมที่สนุกอย่างแน่นอน
“เกมแรกเราได้ฝืนให้เอมเมนลงเล่นก่อนแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บ แต่ว่าคงต้องรออีก 3-4 สัปดาห์ว่าเกมครั้งหน้าในช่วงฟีฟ่าเดย์ (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก) เราจะมีผู้เล่นที่พร้อมแค่ไหน”
“จากเกมแรก (ชนะฮ่องกง 2-1) ที่เราโดนนำก่อนแต่เรากลับมาเอาชนะได้ ซึ่งสถิติเราได้ยิงกว่า 20 ครั้ง นั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราไม่เคยยอมแพ้ เราใช้เวลาเพียง 2 นาทีกลับมาชนะ ส่วนเกมนัดชิงชนะเลิศเรามีความพร้อมทุกอย่างทั้งเทคนิคและความสามารถเราพร้อมแสดงความสามารถออกมาให้เห็นว่าทีมสปิริตเราแข็งแกร่งขนาดไหน”
ขณะที่ เรบิน ซูลาก้า กองหลังอิรัก กล่าวว่า เราหวังว่าเกมพรุ่งนี้เราจะเล่นได้ดีและหวังว่าจะชนะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมฟีฟ่าเดย์เดือนตุลาคม ซึ่งเราหวังว่าจะเก็บชัยชนะให้ได้ในทุกเกมต่อจากนี้ ตอนนี้พวกเรากำลังมองไปถึงเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ต้องพบกับอินโดนีเซีย และอีกไม่ถึง 72 ชั่วโมงจะต้องเล่นกับซาอุดีอาระเบีย ดังนั้นเราคงต้องวางแผนการเตรียมตัวในการฟื้นฟูร่างกาย