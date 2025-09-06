อิชิอิปัดแนวคิดโค้ชกองหน้าทีมชาติ ชี้เวลาน้อย ต้องปลูกฝังจากสโมสร
ความเคลื่อนไหว “ช้างศึก” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ที่กำลังเตรียมลงเล่นนัดชิงชนะเลิศ ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 กับ ทีมชาติอิรัก อันดับ 58 ของโลก ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายน จากนั้นจะกลับมารวมตัวอีกทีในเดือนตุลาคม เพื่อทำศึกฟุตบอลเอเชี่ยนคัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี ที่จะลงเล่นเกมนัดที่ 3 เปิดราชมังคลากีฬาสถาย พบกับ ไต้หวัน ในวันที่ 9 ตุลาคม จากนั้นจะบุกไปเยือนไต้หวันทันที ในวันที่ 14 ตุลาคม
โดยจากผลงานในฟุตบอลคิงส์คัพ รอบรองชนะเลิศ ที่ทีมชาติไทยเอาชนะฟิจิ 3-0 แต่ปรากฎว่าทีมช้างศึกได้โอกาสยิงถึง 22 ครั้ง แต่กลับทำได้แค่ 3 ประตู ซึ่งมาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือชาวญี่ปุ่น มีการติงเรื่องของการจบสกอร์ที่ต้องคมกว่านี้ ขณะเดียวกันมีผู้เชี่ยวชาญฟุตบอล, โค้ช, อดีตนักเตะบางคน ได้เสนอความเห็นเรื่องการที่ทีมชาติไทย ควรจะมีโค้ชกองหน้าเพื่อเพิ่มความเฉียบคมในการทำประตูนั้น
อิชิอิ กล่าวว่า การมาซ้อมกับทีมชาติ ระยะเวลาจำกัด ดังนั้นเรื่องฝึกสอนกองหน้า ส่วนสำคัญควรสร้างจากสโมสรมากกว่า
“ทีมชาติ มีเวลาซ้อม 2-3 วัน ดังนั้นสำคัญที่สโมสรควรมีในส่วนนี้ เพื่อเพิ่มเติมในการจบสกอร์ อย่างทีมชาติลงซ้อม 2-3 วัน จะมีผลขนาดนั้นหรือไม่(ในการฝึกซ้อมกองหน้า) แต่ถ้าที่สโมสรมีโครงการนี้ ซ้อมเพิ่มเติมในการยิงประตูก็น่าจะเห็นผลงาน” อิชิอิ กล่าว
กุนซือชาวญี่ปุ่น ยังกล่าวด้วยว่า ในระดับสโมสรมีการซ้อมกันทุกวัน แต่ทีมชาติซ้อมไม่กี่วัน ถ้าเป็นที่สโมสร ได้ซ้อมแบบซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า จะมีประโยชน์มากกว่า ส่วนทีมชาติระยะเวลารวมตัวสั้น แล้วก็ต้องเน้นที่การซ้อมแท็คติกทีมมากกว่า อีกอย่างคือนักเตะทีมชาติส่วนใหญ่ อายุระดับนึงแล้ว ส่วนกับสโมสร มีอคาเดมี สามารถสร้างได้ตั้งแต่เด็ก การมีโค้ชกองหน้าก็สำคัญเช่นกัน
ทั้งนี้ สำหรับสถานการณ์ของทีมชาติไทย ในศึกเอเชี่ยนคัพ 2027 รอบคัดเลือก กำลังตกที่นั่งลำบากเมื่อบุกไปแพ้ให้กับเติร์กเมนิสถาน 1-3 ในเกมนัดที่ 2 ทำให้อีก 4 เกมที่เหลือต้องเก็บชัยชนะให้ได้ทุกเกม แล้วต้องลุ้นให้เติร์กเมนิสถานเสียแต้มกับทีมอื่นๆ เพื่อที่จะคว้าตั๋วเอเชี่ยนคัพ 2027 รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้
สำหรับอันดับคะแนนเอเชี่ยนคัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี เติร์กเมนิสถาน ชนะรวด มี 6 แต้ม ตามด้วยไทย กับศรีลังกา ที่มีทีมละ 3 คะแนนเท่ากัน ส่วนไต้หวัน เป็นบ๊วยของกลุ่ม ยังไม่มีคะแนน