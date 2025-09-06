ช้างศึก ยู 23 ฝ่าฝนไล่ตีเสมอ เลบานอน 2-2 ลุ้นต่อนัดท้ายศึกชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก
การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก นัดสอง กลุ่ม เอฟ ที่ธรรมศาสตร์ สเตเดียม เมื่อวันที่ 6 กันยายน
ทีมชาติไทย U23 พบ เลบานอน U 23 โดยเกมนี้ช้างศึกขอคว้าชัยเพื่อการันตีเข้ารอบ
โดยเกมแรก ไทย เอาชนะ มองโกเลีย 6-0 ส่วน เลบานอน เอาชนะ มาเลเซีย 1-0 เกมนี้ “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน ยังยึดแกนหลักจากนัดก่อน นำโดย เสกสรรค์ ราตรี กัปตันทีม, สิทธา บุญหล้า, อิคลาส สันหรน และ ยศกร บูรพา เป็นหน้าเป้า
เริ่มเกมนาทีที่ 9 ไทย ได้จังหวะลุ้นยิงประตูขึ้นนำ สิรภพ วันดี จ่ายบอลทะลุช่องมาให้ ยศกร บูรพา หลุดเข้ากรอบเขตโทษก่อนยิงด้วยขวาบอลไปชนเสาออกมา
ต่อมานาทีที่ 25 ไทย มีโอกาสลุ้นทำประตูอีกครั้งท่ามกลางสายฝน ธนกฤต โชติเมืองปัก เปิดบอลจากฝั่งซ้ายเข้ากรอบเขตโทษมาถึง เสกสรรค์ ราตรี ได้โหม่งหลุดกรอบออกไปนิดเดียว
ก่อนที่นาทีที่ 35 ผู้ตัดสินเป่าหยุดเกมชั่วคราว หลังฝนตกลงมาอย่างหนัก จนทำให้สภาพสนามไม่สามารถเล่นต่อได้
จากนั้นเกมกลับมาแข่งขันกันต่อหลังหยุดไปประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนจะจบครึ่งแรก ไทย ยังคงเสมอกับ เลบานอน 0-0
ครึ่งหลังนาทีที่ 48 เลบานอนมาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากลูกเตะมุม และเป็น ฮัสซัน ฟาร์ฮัต ขึ้นโหม่งบอลเสียบเสาเข้าไป
นาทีที่ 51 ไทย เปลี่ยนผู้เล่นพร้อมกันสองคน ส่ง ชวัลวิทย์ แซ่เล้า และ คคนะ คำยก ลงมาเล่นแทน สิรภพ วันดี และ ธนกฤต โชติเมืองปัก
ถัดมานาทีที่ 53 ไทย มีจังหวะลุ้นยิงประตูตีเสมอ ชัยพล อดทน จ่ายบอลมาให้ อิคลาส สันหรน หลุดเข้ากรอบเขตโทษก่อนยิงด้วยขวาไปติดเซฟผู้รักษาประตูเลบานอน
นาทีที่ 68 ไทย เปลี่ยนตัวเพิ่ม ส่ง ชนภัช บัวพันธ์ และ พลเอก มณีกร ลงมาแทน สิทธา บุญหล้า และ ชัยพล อดทน
จากนั้นนาทีที่ 73 ไทย ตามตีเสมอเป็น 1-1 คคนะ คำยก เปิดบอลจากฝั่งขวาเข้ากรอบเขตโทษมาให้ เสกสรรค์ ราตรี ได้ยิงด้วยขวาที่เสาแรกเข้าไป
ต่อมานาทีที่ 84 เลบานอน มาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งเป็น 2-1 จากลูกฟรีคิก และเป็น ฮัสซัน ฟาร์ฮัต ได้โหม่งบอลเข้าประตูไป
ก่อนที่นาที 88 ไทย ตามตีเสมออีกครั้งเป็น 2-2 จากลูกฟรีคิก วาริส ชูทอง เปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษก่อนจะมาถึง ชนภัช บัวพันธ์ ได้โหม่งเข้าไป
จบเกมเสมอกันไป 2-2 ทำให้ 2 นัด มี 4 แต้มเท่ากัน ต้องไปลุ้นกันในนัดสุดท้าย ซึ่งไทยจะพบกับ มาเลเซีย ที่มี 3 แต้ม
ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน มาเลเซีย U23 เอาชนะ มองโกเลีย U23 7-0
โปรแกรมนัดต่อไปของ ทีมชาติไทย U23 จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 2026 รอบคัดเลือก กลุ่มเอฟ นัดที่สาม พบกับ มาเลเซีย U23 ณ ธรรมศาสตร์ สเตเดียม ในวันที่ 9 กันยายน 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ช่อง 32, YouTube : BG Sports และ True Visions NOW