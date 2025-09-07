ซาร์โก้-มารินี คว้าแต้มสปรินต์โมโตจีพี สมเกียรติเข้าป้ายที่ 18 บาเซโลน่า
ทัพนักบิดฮอนด้าสร้างผลงานร้อนแรงต่อเนื่อง ล่าสุด โยฮันน์ ซาร์โก้ หมายเลข 5 จอมเก๋าชาวฝรั่งเศสจากฮอนด้า แอลซีอาร์ ควงคู่ ลูก้า มารินี หมายเลข 10 นักบิดอิตาเลียนจากฮอนด้า เอชอาร์ซี บิดคว้าแต้มจาก “สปรินต์เรซ” ในศึกโมโตจีพี 2025 สนาม 15 คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ ขณะที่ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดชาวไทยจากอิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ฝืนอาการบาดเจ็บต่อสู้สุดความสามารถ ออกสตาร์ตกริด 24 เข้าป้ายอันดับ 18 เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา
การแข่งขันสปรินต์ เรซ ดวลกันทั้งสิ้น 12 รอบสนาม โดยผลปรากฏว่า ซาร์โก้ พารถแข่ง Honda RC213V เข้าป้ายในอันดับ 7 ตามหลังผู้ชนะเพียง 7.017 วินาที ตามด้วย มารินี ในอันดับ 8 คว้าแต้มจากสปรินต์เรซได้ทั้งคู่ ส่วน โจอัน เมียร์ หมายเลข 36 นักบิดสแปนิชจากฮอนด้า เอชอาร์ซี จบเรซอันดับ 13 ด้าน อเลช เอสปาร์กาโร หมายเลข 41 นักบิดทดสอบชาวสแปนิชของเอชอาร์ซี ลงแข่งด้วยสิทธิไวด์การ์ดรั้งอันดับ 16
ขณะที่ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 นักบิดไทยได้เริ่มเกมจากกริดที่ 24 ต่อสู้อย่างสูสีในกลุ่มของตัวเอง และไล่บี้กับนักบิดรุ่นพี่อย่างสุดมันในช่วงต้นเรซ ก่อนฝืนอาการบาดเจ็บบิดเข้าป้ายอันดับ 18
ทั้งนี้ ศึกคาตาลัน กรังด์ปรีซ์ จะแข่งขัน “เมนเรซ” ในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายนนี้ เวลา 19.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV