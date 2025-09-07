ช้างศึก ยู23 ปรับโปรแกรมฟื้นฟูร่างกาย เตรียมพบมาเลเซียคัดชิงแชมป์เอเชีย
เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ลงฟื้นฟูร่างกาย ในโรงยิม และสระว่ายน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก นัดที่ 3 ที่จะพบกับ มาเลเซีย ยู23
สถานการณ์ของทีมชาติไทย ยู23 ลงสนาม 2 นัด มี 4 คะแนนจากการชนะมองโกเลีย 6-0 และ เสมอเลบานอน 2-2 และนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเอฟ
โปรแกรมนัดต่อไป ทีมชาติไทย ยู23 จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก กลุ่มเอฟ นัดที่สาม พบกับ มาเลเซีย ที่ธรรมศาสตร์ สเตเดียม ในวันที่ 9 กันยายน เวลา 19.30 น.
ถ่ายทอดสด ทาง Thairath TV ช่อง 32, YouTube : BG Sports และ True Visions NOW
