ช้างศึกอกหัก! อิรัก 9 คนเฉือนชัย 1-0 ชวดป้องกันแชมป์คิงส์คัพ เกมเดือดเกือบตะลุมบอนกัน
“ช้างศึก” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ทีมอันดับ 102 ของโลก ลงสนามพบกับ อิรัก ทีมอันดับ 58 ของโลก ในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 รอบชิงชนะเลิศ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) เมื่อวันที่ 7 กันยายน
ทีมชาติไทย ในฐานะแชมป์เก่า ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ด้วยการเอาชนะ ฟิจิ 3-0 ในขณะที่อิรัก พลิกสถานการณ์จากตามหลังกลับมาเอาชนะฮ่องกงได้ 2-1
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้น ได้มีฝนตกลงมาในช่วงของการแข่งขันรอบชิงอันดับ 3 ที่ฮ่องกง เอาชนะ ฟิจิ 8-0 และยังคงตกอย่างต่อเนื่องจนถึงเวลา 20.00 น. ที่ทีมชาติไทยลงแข่งขัน
เกมนี้ มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชาวญี่ปุ่น จัดแผนเกมรุกเต็มสูบ นำโดย ผู้รักษาประตู ปฏิวัติ คำไหม แนวรับจากขวาไปซ้าย ศุภนันท์ บุรีรัตน์, ณัฐพงษ์ สายริยา, สุพรรณ ทองสงค์, นิโคลัส มิคเกลสัน กองกลางตัวรับคนเดียว พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี กองกลางตัวรุก 2 คน เบนจามิน เจมส์ เดวิส และปรเมศย์ อาจวิไล ส่วนแนวรุก 3 คน สุภโชค สารชาติ, ธีรศักดิ์ เผยพิมาย และ “อาร์ม” ศุภชัย ใจเด็ด
ด้านอิรัก ของกุนซือแกรแฮม อาร์โนลด์ จัดชุดใหญ่เช่นกัน ทั้งเรบิน ซูลาก้า แนวรับของการท่าเรือ เอฟซี, อายเมน ฮุสเซน, อิบราฮิม อัล คาบาวี และยูสเซฟ อามิน
ช่วงต้นเกมเป็นฝั่งอิรักที่ครองบอลได้ดีกว่าและไทยไล่บอลกลับคืนมาได้ค่อนข้างน้อย จนกระทั่งช่วงกลางครึ่งแรก ไทยมีโอกาสได้เล่นกับบอลมากขึ้นและมีโอกาสลุ้นยิง 2 ครั้งติดๆ กันของธีรศักดิ์ เผยพิมาย ที่ตรงตัวผู้รักษาประตู และศุภชัย ใจเด็ด ที่ยิงไปเข้าข้างตาข่ายอย่างน่าเสียดาย
จากนั้นช่วงท้ายครึ่งแรกไทยมีโอกาสลุ้นอีกครั้งจากจังหวะโหม่งของปรเมศย์ อาจวิไล แต่บอลข้ามคานออกไป ทำให้จบครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ 0-0
เปิดครึ่งหลังมาไทยปรับผู้เล่นด้วยการส่ง “เมสซี่เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ ลงเล่นแทนปรเมศย์ อาจวิไล ทำให้รูปเกมของไทยดีขึ้นและได้โอกาสลุ้นในนาทีที่ 65 จากจังหวะที่ชนาธิปเปิดบอลไปเสาสองให้ศุภนันท์ บุรีรัตน์ สอดขึ้นมาโหม่งตรงตัวผู้รักษาประตูอิรัก
ทีมชาติไทยส่งบอลตุงตาข่ายสำเร็จในนาทีที่ 68 จากจังหวะที่สุภโชค สารชาติ ยิงไปแฉลบแนวรับของอิรักก่อนจะถูกผู้รักษาประตูปัดได้แล้วเป็นเจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ ตัวสำรองที่เพิ่งลงมาซ้ำเข้าไป แต่ว่าวีเออาร์ตรวจสอบเป็นจังหวะล้ำหน้าของปีกทีมชาติไทยก่อน ทำให้ชวดได้ประตูอย่างน่าเสียดาย
อิรักมาได้ประตูขึ้นนำจนได้ในนาทีที่ 75 จากจังหวะเปิดด้านข้างแล้วเป็นโมฮานัด อาลี โหม่งเข้าประตูไปให้อิรักขึ้นนำไทย 1-0 แต่ก็มาเหลือ 10 คนจากจังหวะที่ฟราน ปูโตรส ตัวสำรองของอิรักโดนใบเหลืองที่ 2 เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไป
ช่วงท้ายเกมไทยที่ผู้เล่นมากกว่าพยายามบุกอย่างหนักเพื่อหวังตีเสมอให้ได้ ก่อนจะเกิดปัญหาขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ เมื่อโมฮานัด อาลี เสียบหนักใส่ชนาธิป สรงกระสินธ์ ผู้ตัดสินชูใบแดงทันที แต่ว่านักเตะไทยวิ่งเข้าไปตะลุมบอนกับนักเตะของอิรักหลังจากเห็นเพื่อนเจ็บหนักทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อย ก่อนที่จะควบคุมสถานการณ์ได้
จากนั้นไม่มีประตูเพิ่มเติม ทำให้ทีมไทยแพ้อิรักไป 0-1 ชวดป้องกันแชมป์คิงส์คัพ ในขณะที่อิรักคว้าแชมป์คิงส์คัพสมัยที่ 2 ของตัวเอง หลังเคยทำได้เมื่อคิงส์คัพ ครั้งที่ 49 ที่จังหวัดเชียงใหม่