อิชิอิ ชี้ช้างศึกทำได้ดีแม้พลาดแชมป์ จวกแข้งอิรักเข้าบอลน่าเกลียด
หลังจากที่ “ช้างศึก” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดใหญ่ พ่ายให้กับ อิรัก 0-1 พลาดโอกาสป้องกันแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) เมื่อวันที่ 7 กันยายน
มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือทีมชาติไทย กล่าวว่า ขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาชมกันเต็มสนามใน 2 เกมที่ผ่านมา มันน่าเสียดายที่สุดท้ายเราไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้ เกมในครึ่งแรกเราเล่นเกมรับมากเกินแต่ครึ่งหลังเราแก้ไขเกมแล้วก็ทำได้ดีกว่าครึ่งแรก อย่างไรก็ตามจากทัวร์นาเมนต์นี้แม้ว่าเวลาซ้อมจะน้อยแต่ก็ทำได้ดีฉะนั้นยังมองว่านักเตะไทยมีความสามารถที่จะไปต่อในระดับสูงกว่านี้ได้ แม้ว่าสุดท้ายผลจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่ทุกคนน่าจะได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเตะทุกคน
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการวางระบบกองกลางตัวรับคนเดียวกับทีมที่มีระดับสูงกว่านั้นตั้งใจเอาชนะหรือเตรียมแผนสำหรับฟุตบอลเอเชี่ยนคัพ 2027 รอบคัดเลือก ในเดือนตุลาคม ที่จะต้องพบกับไต้หวันทั้ง 2 เกมนั้น อิชิอิ กล่าวว่า เราต้องการเล่นเกมรุกเพื่อเป็นแชมป์ในรายการนี้ แต่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรายการต่อไปด้วยเช่นกัน
อิชิอิ ยังกล่าวถึงจังหวะที่โมฮานัด อาลี ตัวรุกของอิรักเตะนอกเกมใส่ ชนาธิป สรงกระสินธ์ จนโดนใบแดงออกจากสนามไปว่า ไม่น่าเชื่อว่าฟุตบอลระดับนี้จะเตะกันง่ายๆ เป็นการเตะตัดเกมที่เลวร้ายแบบไม่ใช่ระดับอาชีพทำกัน
ผู้สื่อข่าวสอบถามปิดท้ายว่าจากผลงานในช่วงหลัง รวมถึงอนาคตในเกมเอเชี่ยนคัพ 2027 รอบคัดเลือก ที่อยู่ในสถานการณ์ยากลำบากต้องชนะรวดทุกเกมนั้น มีความกดดันมากแค่ไหน อิชิอิ กล่าวว่า จริงๆ การทำทีมชาติไทยก็กดดันทุกเกม ไม่ใช่แค่นัดต่อไป เพราะเวลาในการเตรียมทีมค่อนข้างน้อย ฉะนั้นทุกเกมมีความกดดันอยู่แล้ว
สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทย จะทำศึกฟุตบอลเอเชี่ยนคัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี ที่จะลงเล่นเกมนัดที่ 3 เปิดราชมังคลากีฬาสถาน พบกับ ไต้หวัน ในวันที่ 9 ตุลาคม จากนั้นจะบุกไปเยือนไต้หวันทันที ในวันที่ 14 ตุลาคม