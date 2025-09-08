เจ รับโดนเข้าหนักที่สุดตั้งแต่เล่นบอลมา เผยเบอร์ 10 อิรักยังไม่ขอโทษเลย
หลังจากที่ “ช้างศึก” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดใหญ่ พ่ายให้กับ อิรัก 0-1 พลาดโอกาสป้องกันแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) เมื่อวันที่ 7 กันยายน
“เมสซี่เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ กัปตันทีมชาติไทย กล่าวว่า ทุกคนในทีมพยายามสู้สุดหัวใจแล้ว อาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ที่ต้องกลับไปแก้ไขกันต่อไป
เมื่อถามถึงจังหวะที่ถูกโมฮานัด อาลี เล่นนอกเกมใส่นั้น ชนาธิป กล่าวว่า ปกติเล่นฟุตบอลมาไม่เคยโดนหนักขนาดนี้มาก่อน ก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น อาจจะโชคดีที่ไม่โดนเอ็น แต่โดนที่กล้ามเนื้อ ก็ต้องไปเช็กอาการบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่ง
“ตอนนั้นผมก็โกรธนะ แต่เขาก็รู้สึกผิดเช่นกัน มันไม่ควรเกิดขึ้นในเกมฟุตบอล เขาก็ได้เปรียบอยู่ เราก็ไม่ได้เล่นแรงใส่กัน รู้สึกงง เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น” ซึ่งพอถามต่อว่าได้มาขอโทษไหม เจ บอกว่า “ไม่เลยครับ”
“ขอโทษแฟนบอลชาวไทย ที่ป้องกันแชมป์ไม่ได้ อายากให้ทุกคนให้กำลังใจ กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ จะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไป” ชนาธิป กล่าวปิดท้าย
ด้าน “เช็ค” สุภโชค สารชาติ กล่าวว่า จริงๆ เกมนี้ทีมไทยก็ไม่ได้เล่นแย่ ส่วนจังหวะที่ ชนาธิป สรงกระสินธ์ โดน โมฮานัด อาลี เตะจนเจ็บต้องหามออก แล้วตนเองปรี่เข้าไปจะเอาเรื่องนั้น เพราะรับไม่ได้ คู่แข่งไม่ได้เล่นบอลเลย รู้สึกไม่ถูกต้อง ที่คอมีรอยแดง ก็มาจากจังหวะนี้