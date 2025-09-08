นายก อบจ.กาญจน์ แฉโดนตัดไฟ-ปิดวาล์วน้ำ กลั่นแกล้งจัดศึกฟุตบอลคิงส์คัพ
นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โพสต์ข้อความยาวหลังจากเสร็จสิ้นการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) จ.กาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 4-7 กันยานที่ผ่านมา โดยเผยเรื่องราวตั้งแต่การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ และดราม่าความไม่พร้อม แต่ประเด็นสำคัญคือการโดนกลั่นแกล้งจากผู้ไม่หวังดี รวมถึงยืนยันว่าในครั้งหน้าอยากให้กระจายโอกาสไปจังหวัดอื่น
นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ โพสต์เฟซบุ๊ก Prawat Kithammakunnit ระบุว่า ในช่วงที่มีการรื้อสนามหญ้า และมีการลงหญ้าใหม่ มีกลุ่มคนที่ไม่ได้หวังดีกับ อบจ. ไม่รักบ้านเกิดตัวเอง ตัดสายไฟเครื่องปั๊มน้ำที่บริเวณริมแม่น้ำแควที่เอามารดน้ำสนามหญ้า ทำให้หญ้าขาดน้ำ กว่าจะหาสาเหตุเจอและแก้ไขได้ หญ้าตายกว่า 200 ตารางเมตร ที่สำคัญ พวกมันตัดสายไฟไป 4 ครั้งด้วยกัน สองครั้งแรกแก้ไขเสร็จ ก็ติดกล้องเพื่อจับผู้ร้าย มันก็มาตัดอีกจริงแต่กล้องดันจับไม่ได้ และสุดท้ายก็โดนครั้งที่ 4 ก่อนแข่ง 2 วัน มันตัดเราซ่อม อยู่อย่างนี้ ตัดได้ตัดไป และวันแข่งมีมือดีไปปิดวาล์วน้ำอีก ทำให้น้ำไม่ไหลไปช่วงหนึ่ง แต่สุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได้ ที่ผมไม่ได้บอกทุกคนก่อน เพราะผมไม่อยากให้เสียบรรยากาศ และพยายามเก็บและแก้ปัญหาเอง ต้องขอบคุณกองช่างที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาพร้อมๆ กัน
นพ.ประวัติ ระบุอีกว่า อยากให้จังหวัดอื่นจัดบ้าง จะได้กระจายความตื่นตัว กระจายเศรษฐกิจ ไปทั่วๆ กาญจนบุรีพร้อมเก็บข้อมูลความผิดพลาด ข้อเสีย และวิธีการแก้ไข พร้อมส่งต่อพิมพ์เขียวให้จังหวัดอื่นๆ ได้จะได้ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่และลองผิดลองถูก แต่ถ้าไม่มีจังหวัดไหนยื่นเป็นเจ้าภาพ ทางเราก็ยินดีจัดอีกนะ สนุกดี
“ถ้ามีทรัพยากรพร้อม การทำงานจะไปท้าทายอะไร ไม่ต้องใช้ผู้บริหารก็ได้ แต่งานนี้ต้องอาศัยความเป็นผู้นำ เป็นผู้บริหารที่เก่ง ใช้ทีมเวิร์ค ใช้ทุกศาสตร์ของนักบริหารเนื่องจากไม่พร้อมซักอย่าง และที่สำคัญ เวลาที่จำกัด จะบอกให้ว่า อบจ.ไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเลย เราใช้เงินเหลือๆในปีงบประมาณนี้ ที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้าง ในราคาต่ำ ทำให้มีเม็ดเงินเหลือ ซึ่งพอจัดงานได้สบายๆ นายกหวัดซะอย่าง 555”
“สุดท้าย งานอาจไม่ perfect มาก แต่ผมคิดว่า ผมได้ประสบการณ์ จังหวัดได้ประโยชน์ คนกาญจนบุรีได้ความภูมิใจ เด็กๆได้ motivation ได้สนามบอลใหม่ๆหลายสนาม ธุรกิจได้เม็ดเงินหมุนเวียน ได้ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด ผมขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น น้อมรับและขอปรับปรุงในโอกาสต่อๆไป ขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามา”