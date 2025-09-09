โต๊ะเล็กยู-16 เจอศึกหนัก ร่วมกลุ่มอิหร่าน-ซาอุ-คีร์กีซ ศึกเอเชี่ยนยูธเกมส์
ฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชี่ยน ยูธ เกมส์ 2025 ที่ประเทศบาห์เรน ที่จะแข่งขันระหว่างวันที่ 24-30 ตุลาคม ทำการจับสลากแบ่งสายฟุตซอลชาย ยู-16 ออกมาเป็นที่เรียบร้อย
โดยทีมชาติไทย อยู่ในกลุ่มบี ร่วมกับ อิหร่าน, ซาอุดีอาระเบีย และคีร์กีซสถาน ส่วนกลุ่มเอ ได้แก่ บาห์เรน, อุซเบกิสถาน, อัฟกานิสถาน และจีน
“บิ๊กป๋อม” นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายก ส.บอลฯ ฝ่ายพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด เปิดเผยว่า ภาพรวมคือสายของไทยก็ถือว่าเป็นสายที่แข็งมาก อิหร่านไม่ต้องพูดถึง เป็นทีมระดับแชมป์เอเชีย ทีมชุดเล็กของเขาก็น่าจะยังแข็งแกร่งเหมือนเดิม ส่วน ซาอุดีอาระเบียถ้าพูดในเรื่องฟุตซอลเอเชียตอนนี้เขากำลังขึ้นมา นักเตะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนคีร์กีซสถานเองก็ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงของร่างกายเช่นกัน ซึ่งทั้ง 3 ชาติมีจุดเด่นคือ รูปร่างสูงใหญ่ทั้งหมด”
“ผมยังเชื่อว่า ถ้าเราได้โอกาสศึกษาเกมและวิธีการเล่นของพวกเขา เราก็มีศักยภาพพอที่จะเข้ารอบได้ ต้องบอกว่ารายการนี้ ทุกๆ ชาติก็ถือว่าใหม่หมด นักเตะทุกคนใหม่หมด ทุกอย่างใหม่หมดจริงๆ แต่หากเราได้รู้จักคู่แข่งมากขึ้นเรื่อยๆ และเราเตรียมตัวไปให้ดีที่สุดซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างเตรียมทีมต่อเนื่อง เราก็มีโอกาสที่จะเป็น 1 ใน 2 ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปได้”
บิ๊กป๋อม ยังเผยอีกว่า “ถ้าเปรียบเทียบกับอีกสาย ที่มี บาห์เรน, อุซเบกิสถาน, อัฟกานิสถาน และ จีน ซึ่งก็ถือว่าหนักเหมือนกัน เพราะทั้ง 4 ชาติก็มีการพัฒนาเรื่องฟุตซอลอย่างต่อเนื่อง มีตัวเต็งอยู่ถึงสองสามทีม แต่ผมมองว่านี่คือโอกาสของเด็กไทยที่จะได้พิสูจน์ศักยภาพของทีมเราต่อไป”
“นับจากนี้ก็ให้ได้ทีมงานผู้ฝึกสอนเร่งทีมงานหาข้อมูลคู่แข่งให้มากที่สุด เพื่อนำมาปรับใช้ในช่วงเวลาซ้อม เราต้องยกระดับแท็กติกและความเข้าใจเกม เพื่อให้เด็กๆ พร้อมเจอกับสถานการณ์ที่จะเตรียมเอาไว้ใช้ในการแข่งขันจริง”
ทั้งนี้ แชมป์และรองแชมป์กลุ่ม จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ และ 2 ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ จะคว้าตั๋วไปยูธ โอลิมปิกเกมส์ 2026 ที่เมืองดาการ์ ประเทศเซเนกัล ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2569